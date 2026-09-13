Больше нет действующих систем: российский Таганрог остался без ПВО

Таганрог в РФ остался без противовоздушной обороны. Также украинские бойцы уничтожили склад с ударными беспилотниками.

В субботу, 12 сентября, была совершена атака на объекты, расположенные в районе Таганрога Ростовской области России. Об этом сообщает анонимный телеграм-канал "Досье шпиона".

В ходе атаки, как сообщается, был уничтожен ЗРПК "Панцирь-С1", который за день до атаки вышел из ремонта после предыдущего поражения.

При этом подчеркивается, что на территории Таганрога больше нет действующих ЗРПК "Панцирь-С1" и ЗРК "С300/400".

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Кроме того, в ходе атаки был нанесен удар по складу горюче-смазочных материалов на территории аэродрома "Таганрог Северный", в результате чего сгорела емкость объемом 1000 тонн.

Также был нанесен удар по производственным помещениям производителя дронов "Атлант Аэро". Уничтожен склад готовой продукции площадью 4000 "квадратов", где хранились БПЛА "Молния".

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Украинский мониторинговый OSINT-канал Exilenova+ сообщал, что был атакован Таганрогский автомобильный завод, площадки которого используются для производства беспилотных летательных аппаратов для нужд российской армии. На территории предприятия ТАГАЗ был зафиксирован пожар резервуара с топливом.

Также масштабный пожар был зафиксирован на территории военного аэродрома где базируется 708-й военно-транспортный авиационный полк.

При этом губернатор области Юрий Слюсарь заявлял, что под удар якобы попал приватный детский футбольный клуб "Авангард", на территории которого расположены крытый манеж и футбольное поле.

Однако президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в Таганроге поражено производство FPV-дронов со складами хранения БПЛА, резервуар с нефтепродуктами, РЛС, и "Панцирь-С2". Данную операцию провели бойцы Центра спецопераций "Альфа"

Напомним, ранее украинские беспилотники нанесли удар по российскому военному аэродрому "Таганрог-Центральный". Под прицелом оказались как минимум два военных вертолета Ми-8 и Ми-35.

Ранее Фокус сообщал, как БПЛА нанесли удар по НПЗ в Нижнекамске.