Удар по штабу 51-ї армії РФ: російські канали заявили про загибель генерала Мільчакова

Внаслідок ракетного удару по штабу 51-ї армії Південного військового округу РФ нібито загинув командувач армії генерал-лейтенант Сергій Мільчаков.

Про це повідомили російські Telegram-канали.

Спочатку з’явилася інформація про загибель Мільчакова внаслідок ракетного удару по штабу 51-ї армії. Російська журналістка Анастасія Кашеварова зазначила, що поки не буде офіційної інформації, вона не повідомлятиме подробиць.

“Противник бив прицільно, отже, витік інформації про місце розташування був від своїх”, — написала Кашеварова.

Водночас російські канали уточнили, що в мережі виникла плутанина через те, що Сергія Мільчакова переплутали з його медійним однофамільцем — командиром ДШРГ “Русич”. За їхніми словами, йдеться саме про генерал-лейтенанта Сергія Мільчакова.

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Українська сторона наразі не підтверджувала атаку.

Що відомо про Сергія Мільчакова

Сергій Мільчаков — російський генерал-лейтенант, який очолював 51-шу загальновійськову армію Південного військового округу РФ. Раніше він командував 1-м Донецьким армійським корпусом. У 2024 році Мільчакову присвоїли звання Героя Росії.

Мільчаков брав участь у російській військовій операції в Сирії, а після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну керував підрозділами російських військ на Донецькому напрямку. Російські джерела пов'язують його з боями за Авдіївку та Нью-Йорк.

У січні 2026 року українські військові повідомляли про відсторонення Мільчакова від посади командувача 51-ї армії після провалу російських атак на Добропільському напрямку.

Інформація про його загибель після удару по штабу 51-ї армії вже поширювалася наприкінці серпня, однак тоді офіційного підтвердження не було.

Нагадаємо, на початку серпня вибух у ресторані пролунав у самому центрі Москви, однак офіційно про інцидент повідомив лише мер російської столиці Сергій Собянін.

Російська влада не розкрила імена загиблих та людей, які перебували в закладі під час вибуху. Журналісти самостійно з’ясували, що в ресторані могли святкувати день народження генерала Олександра Чайки. Пізніше з’явилися повідомлення про таємний похорон неназваного “молодого генерала” на Троєкуровському кладовищі в Москві.