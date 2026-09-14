Удар по штабу 51-й армии РФ: российские каналы заявили о гибели генерала Мильчакова

В результате ракетного удара по штабу 51-й армии Южного военного округа РФ якобы погиб командующий армией генерал-лейтенант Сергей Мильчаков.

Об этом сообщили российские Telegram-каналы.

Сначала появилась информация о гибели Мильчакова в результате ракетного удара по штабу 51-й армии. Российская журналистка Анастасия Кашеварова отметила, что пока не будет официальной информации, она не будет сообщать подробностей.

"Противник стрелял прицельно, а значит, утечка информации о местоположении произошла со стороны наших", — написала Кашеварова.

В то же время российские каналы уточнили, что в сети возникла путаница из-за того, что Сергея Мильчакова перепутали с его однофамильцем из СМИ — командиром ДШРГ "Русич". По их словам, речь идет именно о генерал-лейтенанте Сергее Мильчакове.

Видео дня

Украинская сторона пока не подтвердила факт атаки.

Что известно о Сергее Мильчакове

Сергей Мильчаков — российский генерал-лейтенант, возглавлявший 51-ю общевойсковую армию Южного военного округа РФ. Ранее он командовал 1-м Донецким армейским корпусом. В 2024 году Мильчакову присвоили звание Героя России.

Мильчаков принимал участие в российской военной операции в Сирии, а после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину командовал подразделениями российских войск на Донецком направлении. Российские источники связывают его с боями за Авдеевку и "Нью-Йорк".

В январе 2026 года украинские военные сообщили об отстранении Мильчакова от должности командующего 51-й армией после провала российских атак на Добропольском направлении.

Информация о его гибели после удара по штабу 51-й армии уже распространялась в конце августа, однако тогда официального подтверждения не было.

Напомним, в начале августа в самом центре Москвы прогремел взрыв в ресторане, однако официально об инциденте сообщил лишь мэр российской столицы Сергей Собянин.

Российские власти не раскрыли имена погибших и людей, находившихся в заведении во время взрыва. Журналисты самостоятельно выяснили, что в ресторане, возможно, отмечали день рождения генерала Александра Чайки. Позже появились сообщения о тайных похоронах неназванного "молодого генерала" на Троекуровском кладбище в Москве.