РФ влучила по розподільчому центру EVA: в яких регіонах будуть перебої з товарами (фото)

Дрони РФ влучили по розподільчому складу EVA під Одесою, повідомила компанія. Фото з місця удару показали повністю знищене приміщення, у якого не лишилось цілих стін та товарів. Що сталось через наліт російських реактивних дронів на південні області України?

Влучання дрона по складу сталось у 9 год 13 вересня, ідеться на сторінці Instagram компанії EVA. Внаслідок російського удару згорів сортувальний центр, який обслуговував три південні області — Одеську, Миколаївську, Херсонську.

Компанія повідомила, що працівники складу не постраждали й що на сьогодні поки не підрахували збитки. Також наголошується, що перерозподілятимуть логістику, щоб був мінімальний вплив на магазини в регіоні.

У дописі EVA — два фото з точки удару РФ 13 вересня. Бачимо коричневий дим від пожежі, який здіймається над місцевістю. На передньому плані — металевий ангар сортувального центру, який "склався" після вибуху та впливу вогню.

Видео дня

Фото: Instagram

Фото: Instagram

Під дописом компанії про влучання дрона РФ у сортувальний центр протягом трьох з'явилось майже чотири тисячі підтримуючих вподобайок. У коментарях на сторінці Facebook українці проклинають росіян, які обстрілюють цивільні склади та продовжують війну, та бажають компанії пошвидше відновитись.

Фото: Скриншот

Удар РФ по EVA 13 вересня — не перше влучання: попередній випадок стався 18 серпня під час масованої атаки на склади у Броварському районі.

Обстріл України — деталі удару РФ

Про удар РФ по Одесі, який стався в ніч на 13 вересня, розповів глава Одеської МВА Сергій Лисак. Посадовець повідомив, що після другої хвилі обстрілу (перша відбулась опівночі) близько 9 год зафіксували нові влучання. За попередніми оцінками, отримали пошкодження кілька житлових будинків та поранено п'ятьох людей. Згодом інформацію оновили: поранено дев'ятьох, а серед руйнувань — низка об'єктів цивільної інфраструктури. На фото з місця подій — пошкодження горішнього поверху багатоповерхівки та приватні будинки. Тим часом у ДСНС вдень 13 вересня підсумували, що в Одесі сумарно постраждало 23 людини, з них — двоє дітей. Руйнування від удару РФ — багатоповерхові житлові будинки, складські та господарські споруди, а також автомобільний сервісний центр.

"Крім того, виникли масштабні пожежі в складських приміщеннях", — окремо зауважили рятувальники, не уточнивши, яка компанія постраждала.

Фото: ДСНС

Зазначимо, 13 вересня відбулась атака РФ на пасажирський потяг на кордоні з Польщею. Реактивні дрони дістались до станції під Луцьком та влучили у локомотив.

Нагадуємо, Фокус писав про інші удари РФ по складах: під Броварами у серпні горіли товари "Сільпо" та інших прлдуктових ритейлерів.