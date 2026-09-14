РФ ударила по распределительному центру EVA: в каких регионах ожидаются перебои с товарами (фото)

Дроны РФ нанесли удар по распределительному складу EVA под Одессой, сообщила компания. Фотографии с места удара показали полностью разрушенное здание, в котором не осталось ни целых стен, ни товаров. Что произошло в результате налета российских реактивных дронов на южные области Украины?

Попадание дрона в склад произошло в 9 часов 13 сентября, сообщается на странице компании EVA в Instagram. В результате российского удара сгорел сортировочный центр, обслуживавший три южные области — Одесскую, Николаевскую и Херсонскую.

Компания сообщила, что сотрудники склада не пострадали и что на данный момент убытки ещё не подсчитаны. Также отмечается, что логистика будет перераспределена, чтобы свести к минимуму последствия для магазинов в регионе.

В посте EVA — две фотографии с места удара РФ 13 сентября. Виден коричневый дым от пожара, поднимающийся над местностью. На переднем плане — металлический ангар сортировочного центра, который "свалился" после взрыва и воздействия огня.

Видео дня

Фото: Instagram

Фото: Instagram

Под постом компании о попадании дрона РФ в сортировочный центр за три часа набралось почти четыре тысячи лайков в знак поддержки. В комментариях на странице Facebook украинцы проклинают россиян, которые обстреливают гражданские склады и продолжают войну, и желают компании скорейшего восстановления.

Фото: Скриншот

Удар РФ по EVA 13 сентября — не первый: предыдущий случай произошёл 18 августа во время массированной атаки на склады в Броварском районе.

Обстрел Украины — подробности удара РФ

О ударе РФ по Одессе, который произошел в ночь на 13 сентября, рассказал глава Одесской МВА Сергей Лысак. Чиновник сообщил, что после второй волны обстрела (первая произошла в полночь) около 9 часов были зафиксированы новые попадания. По предварительным оценкам, повреждения получили несколько жилых домов, ранены пять человек. Впоследствии информацию обновили: ранены девять человек, а среди разрушений — ряд объектов гражданской инфраструктуры. На фото с места событий — повреждения верхнего этажа многоэтажного дома и частные дома. Между тем в ГСЧС днем 13 сентября подвели итоги: в Одессе в общей сложности пострадали 23 человека, из них — двое детей. Разрушения от удара РФ — многоэтажные жилые дома, складские и хозяйственные постройки, а также автомобильный сервисный центр.

"Кроме того, произошли масштабные пожары в складских помещениях", — отдельно отметили спасатели, не уточнив, какая компания пострадала.

Фото: ГСЧС

Отметим, что 13 сентября произошло нападение РФ на пассажирский поезд на границе с Польшей. Реактивные дроны долетели до станции под Луцком и поразили локомотив.

Напоминаем, что Фокус писал о других ударах РФ по складам: в августе под Броварами горели товары "Сильпо" и других продуктовых ритейлеров.