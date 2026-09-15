США вперше визнали розміщення наступальної зброї в космосі: Китай відреагував

США вперше підтвердили, що розміщують зброю на орбіті для захисту американських збройних сил від ворожих дій супротивника.

Таку заяву зробив міністр Військово-повітряних сил США Трой Мейнк, виступаючи на конференції, присвяченій питанням авіації, космосу та кіберпростору, повідомляє BBC.

Американські офіційні особи не розкрили подробиць щодо принципу дії цієї зброї.

"Контроль космічного простору охоплює завдання, необхідні для відстоювання своїх прав та встановлення контролю в цій сфері. Він передбачає використання як кінетичних, так і некінетичних засобів для впливу на можливості супротивника шляхом порушення їхньої роботи, зниження ефективності та навіть знищення — у разі необхідності", — сказав представник Космічних сил США.

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За його словами, ці засоби можуть застосовуватися як у наступальних, так і в оборонних цілях за наказом бойового командування.

15 вересня Китай виступив із заявою у відповідь, застерігаючи США від "гонки озброєнь" у космосі.

"Ми закликаємо американську сторону припинити нарощування військового потенціалу та підготовку до війни у космічному просторі", — наводить агентство AFP слова представника МЗС КНР.

Про плани щодо нарощування військового потенціалу в космосі через зростаючі загрози з боку РФ та Китаю у вищому військовому командуванні США говорили й раніше. Пентагон побоювався, що РФ і КНР активно розробляють програми для виведення з ладу американських супутників в умовах можливого конфлікту в майбутньому.

Адміністрація Трампа раніше заявляла, що космічні засоби — поряд із ракетами-перехоплювачами — є найважливішим елементом запланованої системи протиракетної оборони "Золотий купол" (Golden Dome), покликаної захистити США від ракет та інших повітряних загроз.

Минулого року глава Білого дому підписав указ, у якому підкреслюється роль Космічних сил США не лише у захисті наявних активів, а й як наступальної сили.

Договір 1967 року заборонив розміщення зброї масового знищення на орбіті. Відтоді провідні держави, зокрема США, Росія та Китай, вивчають можливості, що не підпадають під дію цього договору, — наприклад, вплив на супутники супротивника, які відіграють ключову роль у військовому зв’язку, розвідці та навігації.

Нагадаємо, що Росія та Китай стрімко завойовують космос і витісняють США.

Також повідомлялося, що США отримали нову космічну зброю.