США впервые признали размещение наступательного оружия в космосе: Китай отреагировал

США впервые подтвердили, что размещают оружие на орбите для защиты американских вооруженных сил от враждебных действий противника.

Такое заявление сделал министр Военно-воздушных сил США Трой Мейнк, выступая на конференции, посвященной вопросам авиации, космоса и киберпространства, сообщает BBC.

Американские официальные лица не раскрыли подробностей о принципе действия данного оружия.

"Контроль космического пространства охватывает задачи, необходимые для оспаривания и установления контроля в этой сфере. Он предполагает использование как кинетических, так и некинетических средств для воздействия на возможности противника путем нарушения их работы, снижения эффективности и даже уничтожения — в случае необходимости", — сказал представитель Космических сил США.

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По его словам, эти средства могут применяться как в наступательных, так и в оборонительных целях по приказу боевых командований.

15 сентября Китай выступил с ответным заявлением, предостерегая Штаты от "гонки вооружений" в космосе.

"Мы призываем американскую сторону прекратить наращивание военного потенциала и подготовку к войне в космическом пространстве", — приводит агентство AFP слова представителя МИД КНР.

О планах нарастить военный потенциал в космосе из-за растущих угроз со стороны РФ и Китая в высшем военном командовании США говорили и раньше. Пентагон опасался того, что РФ и КНР активно разрабатывают программы для вывода из строя американских спутников в условиях возможного конфликта в будущем.

Администрация Трампа ранее заявляла, что космические средства — наряду с ракетами-перехватчиками — являются важнейшим элементом планируемой системы противоракетной обороны "Золотой купол" (Golden Dome), призванной защитить США от ракет и других воздушных угроз.

В прошлом году глава Белого дома подписал указ, подчеркивающий роль Космических сил США не только в защите имеющихся активов, но и в качестве наступательной силы.

Договор 1967 года запретил размещение оружия массового уничтожения на орбите. С тех пор ведущие державы, включая США, Россию и Китай, изучают возможности, не подпадающие под действие этого договора, — например, воздействие на спутники противника, играющие ключевую роль в военной связи, разведке и навигации.

Напомним, РФ и Китай стремительно захватывают космос и вытесняют США.

Также сообщалось, что США получили новое космическое оружие.