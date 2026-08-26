РФ и Китай стремительно захватывают космос и вытесняют США: какие риски есть для Украины и мира

Россия стремительно разворачивает низкоорбитальные спутники, способные обеспечивать доступ к интернету на Земле. Москва уже запустила два пакета спутников в этом году — раньше, чем ожидалось.

Не отстает от Кремля и Китай, который в этом месяце осуществил запуск ракетного ускорителя, пишет The Washington Post.

Сможет ли российский "Рассвет" стать аналогом Starlink

Издание отмечает, что российская система под названием "Рассвет" поможет российским оккупантам восстановить возможности связи и наведения на цели на территории Украины после того, как они лишились этой возможности, когда Илон Маск отключил их от Starlink.

Таким образом, в этом году Москва уже запустила два пакета спутников. Это произошло раньше, чем ожидалось.

Китай догоняет Америку в новой космической гонке

Кроме того, в этом месяце китайской аэрокосмической компании впервые удалось посадить ракетный ускоритель. Он позволяет повторно использовать ракеты, что значительно снижает стоимость космических запусков. До этого это удавалось сделать лишь двум американским компаниям: SpaceX и Blue Origin, основанной Джеффом Безосом.

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Российские спутники "Рассвет": что о них известно

Напомним, что "Фокус" писал о спутниковой связи "Рассвет", которую россияне начали развивать в 2026 году. В частности, в марте стало известно о запуске сразу 16 спутников, которые, как уверяли россияне, станут аналогом Starlink. Запуск осуществил проект "Бюро 1440", предварительно потратив три года на подготовку и пробные запуски.

20 июля "Бюро 1440" официально сообщило об успешном выводе на орбиту второй серии спутников. В компании заявили, что после отделения от ракеты-носителя все космические аппараты установили связь с Центром управления полётами.

Кроме того, по мнению украинского военного эксперта Сергея Бескрестнова, Россия сделала ещё один шаг к созданию собственного аналога Starlink, увеличив количество спутников проекта "Рассвет" на орбите примерно до 40. Однако для полноценного использования этой системы в военных целях стране-агрессору необходимо развернуть еще как минимум несколько сотен космических аппаратов.