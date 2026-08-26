РФ та Китай стрімко захоплюють космос та витісняють США: які ризики є для України та світу

Росія стрімко розгортає низькоорбітальні супутники, здатні передавати інтернет-послуги на Землю. Москва вже запустила два пакети супутників цього року — раніше, ніж очікувалося.

Не відстає від Кремля й Китай, який цього місяця здійснив запуск ракетного прискорювача, пише The Washington Post.

Чи зможе російський "Рассвет" стати аналогом Starlink

Видання зазначає, що російська система під назвою "Рассвет", допоможе російським окупантам відновити можливості зв’язку та наведення на цілі на території України, після того, як вони втратили цю можливість, коли Ілон Маск відключив їх від Starlink.

Відтак, цього року Москва вже запустила два пакети супутників. Це сталося раніше, ніж очікувалося.

Китай наздоганяє Америку в новій космічній гонці

Також китайській аерокосмічній компанії цього місяця вперше вдалося посадити ракетний прискорювач. Він дозволяє повторно використовувати ракети, що значно знижує вартість космічних запусків. До цього це вдавалося здійснити лише двом американським компаніям: SpaceX та Blue Origin, заснованій Джеффом Безосом.

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Російські супутники "Рассвет": що про них відомо

Нагадаємо, що Фокус писав про супутниковий зв’язок "Рассвет", який росіяни почали розвивати у 2026 році. Зокрема, у березні стало відомо про запуск одразу 16 супутників, що, як запевняли росіяни, стануть аналогом Starlink. Запуск здійснив проєкт "Бюро 1440", попередньо витративши три роки на підготовку та пробні запуски.

20 липня "Бюро 1440" офіційно повідомило про успішне виведення на орбіту другої серії супутників. У компанії заявили, що після відокремлення від ракети-носія всі космічні апарати встановили зв’язок із Центром управління польотами.

Також, на думку, українського військового експерта Сергія Бескрестнова, Росія зробила ще один крок до створення власного аналога Starlink, збільшивши кількість супутників проєкту "Рассвет" на орбіті до приблизно 40. Але для повноцінного використання цієї системи у військових цілях країні-агресору необхідно розгорнути ще щонайменше кілька сотень космічних апаратів.