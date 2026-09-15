"Мисливські угіддя" для ЗС РФ: іноземців із бідних країн Азії заманюють на війну під виглядом роботи

В Індонезії, Індії та на Філіппінах обговорюють випадки, коли громадяни цих країн опинилися на війні проти України у складі російської армії. Заявляється, що їх залучили обманом, обіцяючи мирну роботу та дуже високі зарплати.

Повідомлення про те, що вісім індонезійців нібито були обманом втягнуті у війну на боці Москви проти України, може бути лише верхівкою айсберга, попереджають аналітики, зазначаючи, що шахрайські мережі, які існують у Південно-Східній Азії, стали "мисливськими угіддями" для російських шахраїв, пише SCMP.

27 серпня українська розвідка повідомила, що індонезійців заманили обіцянками високооплачуваної роботи у цивільній сфері. Джакарта підтвердила, що їй відомо про цей випадок.

У відомстві заявили, що Індонезія стала останнім прикладом країн, громадян яких обманом заманюють до лав ЗС РФ, які зазнають втрат на полях боїв в Україні.

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"Схема, яку Москва використовує для пошуку іноземного гарматного м’яса, вже була випробувана в десятках інших країн", — попереджають у відомстві.

Найманці з Індонезії в російській армії Фото: Скриншот

Ця заява з’явилася після попередніх повідомлень про те, що Москва вербувала філіппінців на бойові посади. У серпні філіппінські військові заявили, що все ще перевіряють повідомлення про загибель філіппінця, який воював на боці Росії.

Того ж місяця Імміграційне бюро Філіппін повідомило про порятунок 18 філіппінців від так званих "фальшивих пропозицій про роботу", хоча й не уточнило, чи були вони пов’язані з шахрайським вербуванням до російської армії.

Раніше українські спецслужби розповіли історію філіппінця, відомого лише як "Джон Патрік", який загинув у Донецькій області. Маніла тоді заявила, що намагається підтвердити заяву України.

"Джон Патрік" потрапив до ЗС РФ з Філіппін Фото: Facebook ГУР

На думку аналітиків, випадки в Індонезії свідчать про те, що російські вербувальники перейняли тактику шахрайських мереж Південно-Східної Азії, і громадяни цих бідних азіатських країн охоче відгукуються на фальшиві оголошення про роботу в соціальних мережах.

"Я вважаю, що Росія полює на тих чоловіків, зникнення яких ніхто не помітить", — сказала дослідниця у сфері безпеки Муніра Мустаффа.

За її словами, ця модель передбачає, що багато з тих, кого завербували з Південно-Східної Азії, приїхали до Росії, вважаючи, що влаштовуються на невійськову роботу, на відміну від іноземців, які добровільно записалися на війну.

Російські офіційні особи заперечують вербування іноземних громадян обманним шляхом, називаючи такі повідомлення "небезпечною та оманливою" пропагандою.

ЗС РФ тепер заманюють найманців фейковими оголошеннями про роботу

Йована Єздімірович Раніто, член Робочої групи ООН з питань використання найманців, заявила, що шахрайські методи вербування за останні роки зазнали змін.

"Якщо раніше вербування ґрунтувалося на прославлянні війни, то зараз дедалі частіше трапляються фейкові оголошення про роботу або пропозиції стипендій, покликані залучити людей до участі в закордонних конфліктах", — сказала вона.

Найманець зі Шрі-Ланки потрапив у полон до ЗСУ Фото: "24 Канал"

Раніто додала, що у жертв часто конфісковували паспорти, і вони раптово виявлялися винними своїм вербувальникам величезні суми грошей: "Це має схожість із шахрайськими мережами, що діють у Південно-Східній Азії. Багато складових є схожими, зокрема обман, елементи торгівлі людьми, такі як примус і вилучення документів у жертв, а також насильство".

Українська правозахисниця Оксана Покальчук зазначає, що раніше основним місцем вербування була Південна Азія, але тепер географія змінилася: станом на січень було завербовано щонайменше 44 особи з країн Південно-Східної Азії, зокрема з Індонезії, В’єтнаму, Камбоджі, Філіппіни, Малайзію та М’янму, а сьогодні реальна кількість азіатів, завербованих Росією, "однозначно більша".

Ті, хто потрапив у полон до ЗСУ, розповідали схожі історії: їх нібито вводили в оману посередники в їхніх країнах, а після прибуття їм повідомляли, що їх фактично продали російським військовим.

"Людині пропонують легальну, як правило, добре оплачувану роботу за кордоном; при цьому користуються її економічною вразливістю; організовується та оплачується поїздка, візи чи квитки, проте після прибуття реальні умови кардинально відрізняються від обіцяних", — розповіла Покальчук.

Російські вербувальники пропонували іноземцям величезні за мірками їхніх країн суми: від 2136 до 3805 доларів США щомісяця та бонус у розмірі сотень тисяч рублів.

ЗС РФ заманюють найманців під виглядом роботи Фото: Соцмережi

Окрім вилучення паспортів, вербувальники забирають у іноземних бійців мобільні телефони, а також б’ють їх і катують, змушуючи підписати контракт.

"Двадцять вісім осіб, з якими ми розмовляли, брали участь у так званих "м’ясних штурмах", — зазначила Покальчук, а вже згаданий "Джон Патрік" пройшов лише тижневу базову підготовку, після чого його відправили на передову, де використовували як приманку для українських дронів. Зараз правозахисники закликають посилити нагляд за російськими вербувальниками.

Нагадаємо, раніше про подібні випадки розповідали громадяни Перу. Вони теж погоджувалися на високооплачувану роботу в РФ, але опинилися на війні.

Тим часом на початку травня лідер КНДР Кім Чен Ин закликав молодь країни бути готовою воювати на боці Росії. Під час з’їзду молодіжної ліги влада заявила, що саме молодь має стати головною силою для мобілізації та підтримки війни проти України.