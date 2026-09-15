"Охотничьи угодья" для ВС РФ: иностранцев из бедных стран Азии заманивают на войну фейковой работой

В Индонезии, Индии и на Филиппинах обсуждают прецеденты, когда граждане этих стран оказались на войне против Украины в составе российской армии. Заявляется, что их привлекли обманом, обещая мирную работу и очень высокие зарплаты.

Сообщение о том, что восемь индонезийцев якобы были обманом вовлечены в войну на стороне Москвы против Украины, может быть лишь верхушкой айсберга, предупреждают аналитики, отмечая, что существующие в Юго-Восточной Азии мошеннические сети стали "охотничьими угодьями" для российских мошенников, пишет SCMP.

27 августа украинская разведка сообщила, что индонезийцев заманили обещаниями высокооплачиваемой работы в гражданской сфере. Джакарта подтвердила, что ей известно об этом случае.

В ведомстве заявили, что Индонезия стала последним примером стран, граждан которых обманом заманивают в ряды ВС РФ, которая терпит потери на полях боев в Украине.

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"Схема, которую Москва использует для поиска иностранного пушечного мяса, уже была опробована в десятках других стран", — предупреждают в ведомстве.

Наемники из Индонезиии в российской армии Фото: Скриншот

Это заявление последовало за более ранними сообщениями о том, что Москва заманивала филиппинцев на боевые должности. В августе филиппинские военные заявили, что все еще проверяют сообщения о гибели филиппинца, воевавшего на стороне России.

В том же месяце Бюро иммиграции Филиппин сообщило о спасении 18 филиппинцев от так называемых "поддельных предложений о работе", хотя и не уточнило, были ли они связаны с обманным вербовкой в ​​российскую армию.

Ранее украинские спецслужбы рассказали историю филиппинца, известного только как "Джон Патрик", который погиб в Донецкой области. Манила тогда заявила, что пытается подтвердить заявление Украины.

"Джон Патрик" попал в ВС РФ с Филиппин Фото: Facebook ГУР

По мнению аналитиков, случаи в Индонезии свидетельствуют о том, что российские вербовщики переняли тактику мошеннических сетей Юго-Восточной Азии, и граждане этих бедных азиатских стран охотно откликаются на фальшивые объявления о работе в социальных сетях.

"Я считаю, что Россия охотится на тех мужчин, пропажу которых никто не заметит", — сказала исследователь в области безопасности Мунира Мустаффа.

По ее словам, эта модель предполагает, что многие из завербованных из Юго-Восточной Азии приехали в Россию, полагая, что устраиваются на невоенную работу, в отличие от иностранцев, которые добровольно записались на войну.

Российские официальные лица отрицают вербовку иностранных граждан обманным путем, называя сообщения "опасной и вводящей в заблуждение" пропагандой.

ВС РФ теперь заманивает наемников фейковыми объявлениями о работе

Йована Ездимирович Ранито, член Рабочей группы ООН по использованию наемников, заявила, что мошеннические методы вербовки в последние годы претерпели изменения.

"Если раньше вербовка основывалась на прославлении войны, то сейчас все чаще встречаются фейковые объявления о работе или предложения стипендий, призванные привлечь людей для участия в зарубежных конфликтах", — сказала она.

Наемник из Шри-Ланки попал в плен к ВСУ Фото: "24 Канал"

Ранито добавила, что у жертв часто конфисковывали паспорта, и они внезапно оказывались должны своим вербовщикам кучу денег: "Это имеет сходство с мошенническими сетями, наблюдаемыми в Юго-Восточной Азии. Многие компоненты сопоставимы, включая обман, элементы торговли людьми, такие как принуждение и изъятие документов у жертв, а также насилие".

Украинская правозащитница Оксана Покальчук отмечает, что ранее основным местом вербовки была Южная Азия, но теперь география изменилась: по состоянию на январь было завербовано не менее 44 человек из стран Юго-Восточной Азии, включая Индонезию, Вьетнам, Камбоджу, Филиппины, Малайзию и Мьянму, а сегодня реальное число завербованных Россией азиатов "определенно больше".

Те, кто попали в плен к ВСУ, рассказывали похожие истории: их якобы вводили в заблуждение посредники в их странах, а по прибытии им сообщали, что их фактически продали российским военным.

"Человеку предлагают легальную, как правило, хорошо оплачиваемую работу за рубежом; при этом пользуются его экономической уязвимостью; организовывается и оплачивается поездка, визы или билеты, однако по прибытии реальные условия кардинально отличаются от обещанных", — рассказала Покальчук.

Иностранцам российские вербовщики предлагали огромные по меркам их стран деньги: от 2136 до 3805 долларов США ежемесячно и бонус в сотни тысяч рублей.

ВС РФ заманивает наемников фейковой работой Фото: Соцсети

Помимо изъятия паспортов, вербовщики отбирают у иностранных бойцов мобильные телефоны, также их избивают и пытают, заставляя подписать контракт.

"Двадцать восемь человек, с которыми мы беседовали, участвовали в так называемых "мясных штурмах", — отметила Покальчук, а уже упомянутый "Джон Патрик" прошел лишь недельную базовую подготовку, после чего его отправили на передовую, где использовали в качестве приманки для украинских дронов. Сейчас правозащитники призывают усилить надзор за российскими вербовщиками.

Напомним, ранее подобные истории рассказывали граждане Перу. Они тоже соглашались на высокооплачиваемую работу в РФ, но оказались на войне.

Тем временем, в начале мая лидер КНДР Ким Чен Ын призвал молодежь страны быть готовой сражаться на стороне России. В ходе съезда молодежной лиги власти заявили, что именно молодые люди должны стать главной силой для мобилизации и поддержки войны против Украины.