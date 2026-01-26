Умирал медленно, эвакуации не было: ГУР раскрыло детали гибели наемника из Филиппин

Количество иностранных наемников в рядах ВС РФ не уменьшается. Так, в Донецкой области военные разведчики обнаружили тело гражданина Филиппин, который воевал на стороне государства-агрессора.

Джон Патрик, как стало известно из его документов, в Украину попал только после одной недели подготовки. Он погиб в так называемом "мясном штурме", сообщают в ГУР Министерства обороны Украины.

Иностранец проходил службу в составе 9-й штурмовой роты 3-го батальона 283-го полка 144-й мотострелковой дивизии 20-й общевойсковой армии ВС РФ.

В ГУР сообщают, что Патрик русского не знал и умер от полученных ран без эвакуации Фото: Facebook ГУР

"Как и многие другие иностранные наемники, Патрик погиб во время "мясного штурма" в районе населенного пункта Новоселовка Краматорского района Донецкой области. При себе захватчик имел только оружие, боекомплект и клочок бумаги с номером подразделения, телефоном и именем командира. Русского языка он не знал", — рассказали разведчики, опубликовав фото иностранца.

По данным из изъятых электронных устройств филиппинца, его базовая подготовка длилась всего неделю, после чего иностранца без промедлений отправили на передовую. Он получил ранения и медленно умирал в лесополосе — никакой эвакуации не предполагалось.

В ГУР отметили, что Россия масштабирует преступную практику привлечения иностранных граждан и трудовых мигрантов в ряды вооруженных сил путем обмана или давления — иностранцам предлагают службу в тылу или угрожают проблемами с полицией.

"ГУР МО Украины предостерегает иностранных граждан от поездок в РФ и любой работы на ее территории, особенно — нелегальной. Поездка в Россию — реальный шанс оказаться в штурмовой роте без подготовки и шанса выжить", — резюмировали в сообщении.

Напомним, британские СМИ провели масштабное расследование и обнаружили, как иностранные наемники попадают в ряды российской армии, а затем и на войну в Украину. Они нашли наиболее результативную вербовщицу-россиянку, которая ранее была учительницей.

Также Фокус писал о ярком примере того, как к иностранцам относятся в российской армии. В соцсети попало видео гражданина одной из африканских стран, к которому россияне привязали мину и отправили на штурм позиций ВСУ.