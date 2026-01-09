Россияне превратили африканского наемника в камикадзе, прицепив на него мину (видео)

Российские оккупанты сняли на видео, как издеваются со своего же сослуживца, темнокожего наемника, предположительно, из одной из африканских стран.

На солдата по имени Франциск россиянин прикрепил противопехотную осколочную мину направленного поражения, превратив его в камикадзе. Соответствующие кадры, взятые, как утверждается, из внутренних ресурсов ВС РФ, опубликовал Telegram-канал Exilenova+.

На видео российский солдат выгоняет африканца из подвала, видимо, на позиции, угрожая ему автоматом и матерясь, а также оскорбляя иностранца. Тот неохотно подчиняется, однако заметно, что делать ему этого не хочется.

Осторожно: на видео присутствует ненормативная лексика!

Сообщается, что тот, кому принадлежала запись, уже мертв.

"Автор – 200. Франциск – неизвестно. Африканский наемник по имени Франциск из пехотинца был переквалифицирован в безголового камикадзе из видеоигры о Серьезном Семе. Сам Франциск, наверное, таким "повышением" не в восторге, но ему в рекрутинговом центре не рассказывали, за кого он идет воевать", – говорится в публикации.

Відео дня

По мнению администраторов канала, такие видео необходимо показывать всем желающим из разных углов мира, где "за неимением разума вербуют разноцветное мясо для войны против украинского народа".

Как ранее сообщалось, в РФ посредники, в том числе и туристические агентства, тысячами набирают иностранцев-наемников в так называемый "элитный международный батальон России", используя при этом рекламные компании, привлекательные финансовые условия, а также определенные хитрости при заключении самих контрактов.

Кроме того, чтобы мотивировать иностранцев в ряды российской армии, рекрутеры оккупантов постоянно публикуют сообщения, в которых восхваляют победы российской армии в Украине и замалчивают поражения.

Несмотря на риски, интерес иностранцев к подобным предложениям остается на достаточно высоком уровне.

Напомним, наемников из Пакистана заметили в составе группировки ВС РФ под Волчанском.