Росіяни перетворили африканського найманця на камікадзе, причепивши на нього міну (відео)

Російські окупанти зняли на відео, як знущаються зі свого ж товариша по службі, темношкірого найманця, імовірно, з однієї з африканських країн.

На солдата на ім'я Франциск росіянин прикріпив протипіхотну осколкову міну спрямованого ураження, перетворивши його на камікадзе. Відповідні кадри, взяті, як стверджується, з внутрішніх ресурсів ЗС РФ, опублікував Telegram-канал Exilenova+.

На відео російський солдат виганяє африканця з підвалу, мабуть, на позиції, погрожуючи йому автоматом і матюкаючись, а також ображаючи іноземця. Той неохоче підкоряється, проте помітно, що робити йому цього не хочеться.

Обережно: на відео присутня ненормативна лексика!

Повідомляється, що той, кому належав запис, уже мертвий.

"Автор — 200. Франциск — невідомо. Африканський найманець на ім'я Франциск із піхотинця був перекваліфікований на безголового камікадзе з відеоігри про Серйозного Сема. Сам Франциск, напевно, від такого "підвищення" не в захваті, але йому в рекрутинговому центрі не розповідали, за кого він іде воювати", — йдеться в публікації.

Відео дня

На думку адміністраторів каналу, такі відео необхідно показувати всім охочим із різних куточків світу, де "через брак розуму вербують різнокольорове м'ясо для війни проти українського народу".

Як раніше повідомлялося, у РФ посередники, зокрема й туристичні агентства, тисячами набирають іноземців-найманців до так званого "елітного міжнародного батальйону Росії", використовуючи водночас рекламні компанії, привабливі фінансові умови, а також певні хитрощі під час укладення самих контрактів.

Крім того, щоб мотивувати іноземців до лав російської армії, рекрутери окупантів постійно публікують дописи, в яких вихваляють перемоги російської армії в Україні та замовчують поразки. Незважаючи на ризики, інтерес іноземців до подібних пропозицій залишається на досить високому рівні.

Нагадаємо, найманців із Пакистану помітили у складі угруповання ЗС РФ під Вовчанськом.