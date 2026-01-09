Росіяни перетворили африканського найманця на камікадзе, причепивши на нього міну (відео)
Російські окупанти зняли на відео, як знущаються зі свого ж товариша по службі, темношкірого найманця, імовірно, з однієї з африканських країн.
На солдата на ім'я Франциск росіянин прикріпив протипіхотну осколкову міну спрямованого ураження, перетворивши його на камікадзе. Відповідні кадри, взяті, як стверджується, з внутрішніх ресурсів ЗС РФ, опублікував Telegram-канал Exilenova+.
На відео російський солдат виганяє африканця з підвалу, мабуть, на позиції, погрожуючи йому автоматом і матюкаючись, а також ображаючи іноземця. Той неохоче підкоряється, проте помітно, що робити йому цього не хочеться.
Обережно: на відео присутня ненормативна лексика!
Повідомляється, що той, кому належав запис, уже мертвий.
"Автор — 200. Франциск — невідомо. Африканський найманець на ім'я Франциск із піхотинця був перекваліфікований на безголового камікадзе з відеоігри про Серйозного Сема. Сам Франциск, напевно, від такого "підвищення" не в захваті, але йому в рекрутинговому центрі не розповідали, за кого він іде воювати", — йдеться в публікації.
На думку адміністраторів каналу, такі відео необхідно показувати всім охочим із різних куточків світу, де "через брак розуму вербують різнокольорове м'ясо для війни проти українського народу".
Як раніше повідомлялося, у РФ посередники, зокрема й туристичні агентства, тисячами набирають іноземців-найманців до так званого "елітного міжнародного батальйону Росії", використовуючи водночас рекламні компанії, привабливі фінансові умови, а також певні хитрощі під час укладення самих контрактів.
Крім того, щоб мотивувати іноземців до лав російської армії, рекрутери окупантів постійно публікують дописи, в яких вихваляють перемоги російської армії в Україні та замовчують поразки. Незважаючи на ризики, інтерес іноземців до подібних пропозицій залишається на досить високому рівні.
Нагадаємо, найманців із Пакистану помітили у складі угруповання ЗС РФ під Вовчанськом.