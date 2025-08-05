Найманців із Пакистану помітили у складі угруповання ЗС РФ під Вовчанськом: як відповів Ісламабад

Президент України Володимир Зеленський заявив про наявність найманців із Пакистану в лавах російської армії. Ісламабад бажає почути більше деталей.

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У Харківській області на Вовчанському напрямку на боці військ Росії воюють найманці з Китаю, Таджикистану, Узбекистану, Пакистану та країн Африки. Про це заявив президент України Володимир Зеленський 4 серпня, коли відвідував позиції 17-го окремого мотопіхотного батальйону 57-ї бригади ЗСУ.

Глава держави поговорив із командирами про ситуацію на передовій, оборону Вовчанська та динаміку боїв. За його словами, саме військові ЗСУ фіксували на цьому напрямку найманців із різних країн. Зеленський наголосив, що Україна буде на це реагувати.

МЗС Пакистану відкинуло "безпідставні та необґрунтовані звинувачення" про участь громадян Пакистану в повномасштабній війні.

Дипломати зазначають, що наразі не отримували офіційного звернення української влади з цього приводу. Ісламабаду не надали перевірені докази цих тверджень.

"Уряд Пакистану обговорить це питання з українською владою і вимагатиме роз'яснень з цього приводу", — заявило міністерство.

Пакистан підтверджує прихильність мирному врегулюванню війни в Україні шляхом діалогу та дипломатії відповідно до принципів Статуту ООН. Китай, Таджикистан і Узбекистан поки що не реагували на заяву Зеленського про найманців.

Нагадаємо, 37-річний кубинець Франциско Гарсія розповідав, як опинився в лавах російської армії. Він побачив рекламу в соцмережах про роботу на будівництві за 2500 доларів на місяць.

Фокус описував історію 24-річного Вана Ву, громадянина Китаю, який потрапив у полон до українських військових. Він служив за контрактом в одному з полків 150-ї дивізії, йому дали позивний "Шабля".