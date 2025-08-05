Наемников из Пакистана заметили в составе группировки ВС РФ под Волчанском: как ответил Исламабад

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о наличии наемников из Пакистана в рядах российской армии. Исламабад желает услышать больше деталей.

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В Харьковской области на Волчанском направлении на стороне войск России воюют наемники из Китая, Таджикистана, Узбекистана, Пакистана и стран Африки. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский 4 августа, когда посещал позиции 17-го отдельного мотопехотного батальона 57-й бригады ВСУ.

Глава государства поговорил с командирами о ситуации на передовой, обороне Волчанска и динамике боев. По его словам, именно военные ВСУ фиксировали на этом направлении наемников из разных стран. Зеленский подчеркнул, что Украина будет на это реагировать.

МИД Пакистана отверг "безосновательные и необоснованные обвинения" об участии граждан Пакистана в полномасштабной войне.

Дипломаты отмечают, что в настоящее время не получали официального обращения украинских властей на этот счет. Исламабаду не предоставили проверенные доказательства данных утверждений.

"Правительство Пакистана обсудит этот вопрос с украинскими властями и потребует разъяснений по этому поводу", — заявило министерство.

Пакистан подтверждает приверженность мирному урегулированию войны в Украине путем диалога и дипломатии в соответствии с принципами Устава ООН. Китай, Таджикистан и Узбекистан пока не реагировали на заявление Зеленского о наемниках.

Напомним, 37-летний кубинец Франциско Гарсия рассказывал, как оказался в рядах российской армии. Он увидел рекламу в соцсетях о работе на стройке за 2500 долларов в месяц.

Фокус описывал историю 24-летнего Вана Ву, гражданина Китая, попавшего в плен к украинским военным. Он служил по контракту в одном из полков 150-й дивизии, ему дали позывной "Сабля".