"Не мог прочитать": СМИ узнали, как Россия заманивает в свою армию тысячи иностранных наемников

Посредники, в том числе и туристические агентства, тысячами набирают иностранцев-наемников в так называемый "элитный международный батальон России", используя при этом рекламные компании, привлекательные финансовые условия, а также определенные хитрости при заключении самих контрактов.

Агитация и вербовка иностранцев в основном происходит через Telegram, пишет Los Angeles Times.

"Реклама была проста: подпишись на год, чтобы воевать на стороне России в "зоне специальной военной операции" — то есть в войне в Украине — и получи гражданство, бесплатную медицинскую помощь, деньги и землю", — говорится в материале.

В то же время россияне прибегают к обманчивым способам мотивации подписать контракт. В частности, так было с водителем из Иордании, который присоединился к российской армии, потому что надеялся, что будет готовить еду для солдат, а оказался на передовой.

До этого мужчина работал таксистом, имея четырех детей. Он прислал бизнесвумен Полине Александровне данные своего паспорта, а в августе получил визу и билет на самолет и улетел в Москву.

"Он хотел обеспечить наших детей, дать им то, чего не мог дать в прошлом", — сказала жена иорданца Ламис Хаммад.

Но через несколько дней после подписания контракта, он оказался в блиндаже на передовой позиции, которую преследовали дроны, где-то на оккупированной Россией юго-восточной части Украины.

"Он сталкивается со всевозможными опасностями... Если ему подносят к лицу винтовку, он даже не может убежать. Там с ними обращаются как со скотом", — пояснила Хаммад.

По ее словам, мужчина "не мог прочитать контракт", потому что ему отказали в переводчике и не предоставили доступ к Wi-Fi, чтобы перевести контракт с помощью телефона. Что является распространенным способом ввести иностранцев в заблуждение.

Вскоре после попадания на фронт Хаммад связался с Полиной и умолял разорвать контракт, но ему сказали, что для этого он должен заплатить почти 6000 долларов.

Другой способ заставить иностранцев воевать на стороне РФ — это студенческие визы и туристические визы.

"В российской армии много иностранцев, поступивших на службу, изначально приехали в Россию как студенты, но их визы закончились, и они не хотят возвращаться домой. Значительное количество также приезжает в Москву по туристическим визам после их утверждения военными. Прибыв в Россию, они посещают офисы таких компаний, как у Полины Александровны, и подписывают контракт с Министерством обороны России. Некоторых встречает брокер и российский офицер в аэропорту", — говорится в статье.

Кроме того, чтобы мотивировать иностранцев в ряды российской армии, рекрутеры оккупантов постоянно публикуют сообщения, в которых восхваляют победы российской армии в Украине и замалчивают поражения.

Авторы материала подчеркивают, что несмотря на риски, интерес иностранцев не исчезает.

Когда журналисты связались с Полиной, она отрицала, что предоставляла ложную информацию потенциальным рекрутам, но не ответила на подробные вопросы о Хаммаде.

