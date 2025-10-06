"Не міг прочитати": ЗМІ дізнались, як Росія заманює до своєї армії тисячі іноземних найманців

Посередники, зокрема і туристичні агентства, тисячами набирають іноземців-найманців до так званого "елітного міжнародного батальйону Росії", використовуючи при цьому рекламні компанії, привабливі фінансові умови, а також певні хитрощі під час укладання самих контрактів.

Агітація та вербування іноземців здебільшого відбувається через Telegram, пише Los Angeles Times.

"Реклама була проста: підпишись на рік, щоб воювати на боці Росії в "зоні спеціальної військової операції" — тобто у війні в Україні — і отримай громадянство, безкоштовну медичну допомогу, гроші та землю", — йдеться у матеріалі.

Водночас росіяни вдаються до оманливих способів мотивації підписати контракт. Зокрема, так було з водієм з Йорданії, який приєднався до російської армії, бо сподівався, що буде готувати їжу для солдатів, а опинився на передовій.

До цього чоловік працював таксисом, маючи чотирьох дітей. Він надіслав бізнесвумен Поліні Олександрівні дані свого паспорта, а в серпні отримав візу та квиток на літак і полетів до Москви.

"Він хотів забезпечити наших дітей, дати їм те, чого не міг дати в минулому", — сказала дружина йорданця Ламіс Хаммад.

Але через кілька днів після підписання контракту, який він опинився в бліндажі на передовій позиції, яку переслідували дрони, десь на окупованій Росією південно-східній частині України.

"Він стикається з усілякими небезпеками… Якщо йому підносять до обличчя гвинтівку, він навіть не може втекти. Там з ними поводяться як з худобою", — пояснила Хаммад.

За її словами, чоловік "не міг прочитати контракт", бо йому відмовили у перекладачі та не надали доступ до Wi-Fi, щоб перекласти контракт за допомогою телефону. Що є поширеним способом ввести іноземців в оману.

Невдовзі після потрапляння на фронт Хаммад зв'язався з Поліною і благав розірвати контракт, але йому сказали, що для цього він повинен заплатити майже 6000 доларів.

Інший спосіб змусити іноземців воювати на боці РФ — це студентські візи та туристичні візи.

"У російській армії багато іноземців, які вступили на службу, спочатку приїхали до Росії як студенти, але їхні візи закінчилися, і вони не хочуть повертатися додому. Значна кількість також приїжджає до Москви за туристичними візами після їх затвердження військовими. Прибувши до Росії, вони відвідують офіси таких компаній, як у Поліни Олександрівни, і підписують контракт з Міністерством оборони Росії. Деяких зустрічає брокер і російський офіцер в аеропорту", — йдеться у статті.

Крім того, щоб мотивувати іноземців у лави російської армії, рекрутери окупантів постійно публікують дописи, в яких вихваляють перемоги російської армії в Україні та змовчують поразки.

Автори матеріалу підкреслюють, що попри ризики, інтерес іноземців не зникає.

Коли журналісти зв'язались з Поліною, вона заперечила, що надавала неправдиву інформацію потенційним рекрутам, але не відповіла на детальні запитання про Хаммада.

