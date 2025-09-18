РФ вербує все більше шпигунів у Європі: у Британії вже затримали трьох

В Ессексі заарештовано трьох за підозрою в наданні допомоги російській розвідці. А поліція повідомляє про зростання кількості вербувальників і закликає всіх, хто захоче зайнятися злочинною діяльністю в інтересах іноземної держави, "подумати ще раз".

У Великій Британії вже заарештували двох чоловіків і одну жінку за підозрою в наданні допомоги російській розвідці в межах розслідування щодо боротьби з тероризмом, повідомляє Sky News.

41-річного чоловіка і 35-річну жінку було заарештовано за адресою в Грейсі. А за іншою адресою в районі Грейс заарештували 46-річного чоловіка.

У поліції Лондона повідомили, що підозрюваних доправили в лондонську поліцейську дільницю і затримали відповідно до Закону про національну безпеку.

Співробітники поліції обшукали дві адреси в Ессексі, і всіх трьох було звільнено під умовну заставу, поки триває розслідування.

Командир поліції Домінік Мерфі, голова контртерористичного підрозділу лондонської поліції, заявив, що поліція стикається з "дедалі більшим числом людей, яких ми б назвали "довіреними особами", яких вербують іноземні розвідувальні служби".

Командир Мерфі навів як приклад справу двох британців, які очікують на ухвалення вироку після того, як торік російська ПВК "Вагнера" завербувала їх для вчинення підпалу пов'язаного з Україною складу в східному Лондоні.

"Їм загрожують потенційно тривалі терміни позбавлення волі. Хоча, варто уточнити, сьогоднішні арешти ніяк не пов'язані з цим розслідуванням", — сказав він.

Нагадаємо, раніше уряд Великої Британії викрив десятки агентів, включно з двома, які переслідували доньку Сергія Скрипаля. А також тих, хто влаштовував вибухи та диверсії, як у Британії, так і в країнах ЄС.

А тим часом від офіційного Пекіна вимагають пояснень щодо нового посольства КНР у Лондоні, яке розмістять прямо навпроти Тауера. Там уже виявили якісь секретні приміщення.