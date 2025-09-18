РФ вербует все больше шпионов в Европе: в Британии уже задержали троих

В Эссексе арестованы трое по подозрению в оказании помощи российской разведке. А полиция сообщает о росте числа вербовщиков и призывает всех, кто захочет заняться преступной деятельностью в интересах иностранного государства, "подумать еще раз".

Related video

В Великобритании уже арестовали двух мужчин и одну женщину по подозрению в оказании помощи российской разведке в рамках расследования по борьбе с терроризмом, сообщает Sky News.

41-летний мужчина и 35-летняя женщина были арестованы по адресу в Грейсе. А по другому адресу в районе Грейс был арестован 46-летний мужчина.

В полиции Лондона сообщили, что подозреваемые были доставлены в лондонский полицейский участок и задержаны в соответствии с Законом о национальной безопасности.

Сотрудники полиции обыскали два адреса в Эссексе, и все трое были освобождены под условный залог, пока продолжается расследование.

Командир полиции Доминик Мерфи, глава контртеррористического подразделения лондонской полиции, заявил, что полиция сталкивается с "все большим числом людей, которых мы бы назвали "доверенными лицами", вербуемыми иностранными разведывательными службами".

Командир Мерфи привел в пример дело двух британцев, ожидающих вынесения приговора после того, как в прошлом году российская ЧВК "Вагнера" завербовала их для совершения поджога связанного с Украиной склада в восточном Лондоне.

"Им грозят потенциально длительные сроки лишения свободы. Хотя, стоит уточнить, сегодняшние аресты никак не связаны с этим расследованием", - сказал он.

Напомним, ранее правительство Великобритании разоблачило десятки агентов, включая двоих, которые преследовали дочь Сергея Скрипаля. А также тех, кто устраивал взрывы и диверсии, как в Британии, так и в странах ЕС.

А тем временем от официального Пекина требуют объяснений насчет нового посольства КНР в Лондоне, которое разместят прямо напротив Тауэра. Там уже обнаружили некие секретные помещения.