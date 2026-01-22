Африканский наемник с миной на животе: экс-учительница увеличивает численность ВС РФ, — СМИ

В российскую армию для войны в Украине вербуют мужчин со всего мира. Чаще всего в окопах оказываются выходцы из африканских стран, Непала, Кубы, Сирии и многих других. Британские журналисты выяснили, что за этим стоит 40-летняя россиянка Полина Азарных, которая из учительницы переквалифицировалась в вербовщицу.

Ролик в котором чернокожего мужчину российские военные заставляют бежать на штурм позиций ВСУ с противопехотной миной, привязанной к животу, стал вирусным. ВВС и Daily Mail провели расследование, выяснив, как африканец Франциск оказался на войне в Украине, став одним из очень многих иностранных наемников, которые уже успели погибнуть, воюя на стороне России.

Он — один из более чем 23 000 иностранцев из 131 страны, включая Северную Корею, Кубу и Индию, которые были вовлечены в российскую военную машину с момента начала полномасштабного вторжения в Украину в феврале 2022 года. Все они записались в армию, чтобы стать пушечным мясом, через сеть российских вербовщиков, которые используют сочетание социальных сетей, Telegram и рекламы, ориентированной на молодых людей по всему миру, отчаянно стремящихся вырваться из нищеты.

Осторожно: на видео присутствует ненормативная лексика!

Среди вербовщиков на первом месте стоит Полина Александровна Азарных, чья внешность и манера поведения кардинально отличаются от образа женщины в хаки, который можно было бы ожидать, отмечают журналисты.

О ее "подвигах" стало известно в октябре прошлого года благодаря египетскому новостному сайту Masrawy, к которому обратились родные студента из Египта, который поехал в РФ на заработки, но, как оказалось, погиб на передовой.

Репортеры нашли по меньшей мере 12 семей иностранцев, воевавших на стороне России.

Ранее россиянка Полина Азарных руководила компанией "ИнтерЭду", которая помогала арабским студентам получать учебные визы. Однако в ноябре 2022 года, через девять месяцев после вторжения ВС РФ в Украину, ей пришлось закрыть компанию, поскольку интерес иностранных студентов к поездке в Россию резко упал.

Из учительницы в вербовщицы Фото: Соцсети

Поэтому она переквалифицировалась в вербовщицу и теперь, как утверждают журналисты, зарабатывает миллионы, пользуясь старыми связями в студенческих кругах.

Азарных использует мессенджер Telegram, чтобы заманить мужчин из бедных стран, предлагая им российское гражданство, бонусы в размере 7000 фунтов стерлингов, ежемесячную зарплату в 2000 фунтов стерлингов и обещая небоевые должности, а также бесплатные земельные участки и образование.

Ее вербовочный канал сейчас насчитывает 21 000 подписчиков, в основном арабов и африканцев. На аватарке канала изображен президент Путин, а в описании говорится: "Канал для поддержки армии Российской Федерации в зоне военных действий".

Помимо эффектных фотосессий, Азарных позирует рядом с солдатами на поле боя – она выступает в роли наставницы, направляющей своих учеников. А также публикует позитивные ролики, которые показывают войну в Украине, как легкую прогулку.

Журналисты связались с ней под видом брата потенциального наемника и выяснили расценки.

"После подписания контракта доброволец получает первоначальный платеж в размере 800 000 рублей или 8200 долларов" — сообщила Полина, отметив, что она получит 50 процентов от этой суммы и 10 процентов от месячной зарплаты на протяжении всего срока действия контракта с Министерством обороны Российской Федерации.

"Минимальная месячная зарплата составляет 210 000 рублей (2015 фунтов стерлингов), а через шесть месяцев ваш брат получит российский паспорт", - заявила она.

После согласования условий Азарных отправляет новобранцу два электронных контракта, составленных на русском и арабском языках, для подписания.

В документе указано, что она имеет право использовать их изображения в военной форме в рекламных целях, что они не должны разглашать кому-либо какие-либо сведения о ней, и предупреждается, что любое нарушение контракта повлечет за собой немедленный штраф в размере 9500 фунтов стерлингов. После получения документов она организует перелеты и визы для новобранцев, которые затем прибывают в Москву, где их встречают ее представители.

Но когда иностранные наемники попадают в Россию, их отправляют в учебный центр для краткого инструктажа, а потом и на передовую.

Журналисты приводят в качестве примера несколько историй. Так, 21-летний египтянин Валид Отман отправился в Россию учиться, был завербован Азарных и погиб спустя 40 дней после того, как был отправлен на передовую. Фото его тела прислали его другу.

Другой египтянин, Саид Рамадан учился в Калининграде, был завербован и также отправлен на передовую. Там он был ранен, выполз к своим, но вместо госпиталя его вернули в окопы, где он и пропал.

Омар, строитель из Сирии, поверил россиянке, которая обещала ему огромную зарплату, российский паспорт и не связанную с боевыми действиями должность. Но 26-летнего сирийца отправили на передовую, а когда он пытался сбежать, Полина Азарных отправила ему видео того, как сжигает его паспорт.

Азарных, обвиняемая в содействии заключению 500 зарубежных военных контрактов, холодно отвечает новобранцам, которые утверждают, что она им лгала. "Вы все прекрасно понимали, что идете на войну. Вы думали, что сможете получить российский паспорт, ничего не делать и жить в пятизвездочном отеле? Ничего не дается бесплатно", — сказала она в видеозаписи от октября 2024 года.

Сообщается также, что она угрожала семьям наемников, которые критиковали ее или российскую армию. Журналисты считают, что она заработала уже не менее 2 миллионов фунтов и значительно расширила свою вербовочную сеть. Они пытались взять у нее интервью, но она отказалась.

Полина Азарных уже заработала миллионы на иностранных наемниках Фото: Соцсети

По словам Виталия Матвиенко из украинского проекта "Я хочу жить", который призывает российских боевиков сдаваться в плен, Путин организовал "весьма разветвленную и тщательно структурированную сеть вербовки".

"Их главная задача — легально переправить мужчин в Россию. Оказавшись в России, вдали от дома, они становятся более уязвимыми как для давления, так и для угроз. Россия подходит к вербовке иностранцев творчески. Военнопленные рассказывали о различных способах, которыми они узнавали о возможности поехать в Россию, включая TikTok, Instagram, Facebook и баннерную рекламу на сайтах", - отмечает Матвиенко, предостерегая иностранцев от участия в войне в Украине.

"Российское командование не ценит жизни своих военнослужащих – и уж точно не будет ценить иностранных наемников", – говорит он.

