Африканський найманець із міною на животі: екс-учителька збільшує чисельність ЗС РФ, — ЗМІ

У російську армію для війни в Україні вербують чоловіків з усього світу. Найчастіше в окопах опиняються вихідці з африканських країн, Непалу, Куби, Сирії та багатьох інших. Британські журналісти з'ясували, що за цим стоїть 40-річна росіянка Поліна Азарних, яка з учительки перекваліфікувалася на вербувальницю.

Ролик, у якому чорношкірого чоловіка російські військові змушують бігти на штурм позицій ЗСУ з протипіхотною міною, прив'язаною до живота, став вірусним. ВВС і Daily Mail провели розслідування, з'ясувавши, як африканець Франциск опинився на війні в Україні, ставши одним із дуже багатьох іноземних найманців, які вже встигли загинути, воюючи на боці Росії.

Він — один із понад 23 000 іноземців зі 131 країни, включно з Північною Кореєю, Кубою та Індією, які були залучені в російську військову машину з моменту початку повномасштабного вторгнення в Україну в лютому 2022 року. Усі вони записалися в армію, щоб стати гарматним м'ясом, через мережу російських вербувальників, які використовують поєднання соціальних мереж, Telegram і реклами, орієнтованої на молодих людей по всьому світу, які відчайдушно прагнуть вирватися зі злиднів.

Відео дня

Обережно: на відео присутня ненормативна лексика!

Серед вербувальників на першому місці стоїть Поліна Олександрівна Азарних, чия зовнішність і манера поведінки кардинально відрізняються від образу жінки в хакі, який можна було б очікувати, зазначають журналісти.

Про її "подвиги" стало відомо в жовтні минулого року завдяки єгипетському новинному сайту Masrawy, до якого звернулися рідні студента з Єгипту, який поїхав до РФ на заробітки, але, як виявилося, загинув на передовій.

Репортери знайшли щонайменше 12 сімей іноземців, які воювали на боці Росії.

Раніше росіянка Поліна Азарних керувала компанією "ІнтерЕду", яка допомагала арабським студентам отримувати навчальні візи. Однак у листопаді 2022 року, через дев'ять місяців після вторгнення ЗС РФ в Україну, їй довелося закрити компанію, оскільки інтерес іноземних студентів до поїздки в Росію різко впав.

З учительки у вербувальниці Фото: Соцсети

Тому вона перекваліфікувалася на вербувальницю і тепер, як стверджують журналісти, заробляє мільйони, користуючись старими зв'язками в студентських колах.

Азарних використовує месенджер Telegram, щоб заманити чоловіків із бідних країн, пропонуючи їм російське громадянство, бонуси в розмірі 7000 фунтів стерлінгів, щомісячну зарплату у 2000 фунтів стерлінгів і обіцяючи небойові посади, а також безкоштовні земельні ділянки та освіту.

Її вербувальний канал зараз налічує 21 000 передплатників, переважно арабів і африканців. На аватарці каналу зображений президент Путін, а в описі йдеться: "Канал для підтримки армії Російської Федерації в зоні військових дій".

Крім ефектних фотосесій, Азарних позує поруч із солдатами на полі бою — вона виступає в ролі наставниці, яка направляє своїх учнів. А також публікує позитивні ролики, які показують війну в Україні, як легку прогулянку.

Журналісти зв'язалися з нею під виглядом брата потенційного найманця і з'ясували розцінки.

"Після підписання контракту доброволець отримує початковий платіж у розмірі 800 000 рублів або 8200 доларів", — повідомила Поліна, зазначивши, що вона отримає 50 відсотків від цієї суми та 10 відсотків від місячної зарплати впродовж усього терміну дії контракту з Міністерством оборони Російської Федерації.

"Мінімальна місячна зарплата становить 210 000 рублів (2015 фунтів стерлінгів), а через шість місяців ваш брат отримає російський паспорт", — заявила вона.

Після узгодження умов Азарних відправляє новобранцю два електронні контракти, складені російською та арабською мовами, для підписання.

У документі зазначено, що вона має право використовувати їхні зображення у військовій формі в рекламних цілях, що вони не повинні розголошувати будь-кому будь-які відомості про неї, і попереджається, що будь-яке порушення контракту потягне за собою негайний штраф у розмірі 9500 фунтів стерлінгів. Після отримання документів вона організовує перельоти і візи для новобранців, які потім прибувають до Москви, де їх зустрічають її представники.

Але коли іноземні найманці потрапляють до Росії, їх відправляють у навчальний центр для короткого інструктажу, а потім і на передову.

Журналісти наводять як приклад кілька історій. Так, 21-річний єгиптянин Валід Отман вирушив у Росію вчитися, його завербували Азарних і він загинув за 40 днів після того, як його відправили на передову. Фото його тіла надіслали його другу.

Інший єгиптянин, Саїд Рамадан, навчався в Калінінграді, його завербували і також відправили на передову. Там він був поранений, виповз до своїх, але замість госпіталю його повернули в окопи, де він і пропав.

Омар, будівельник із Сирії, повірив росіянці, яка обіцяла йому величезну зарплату, російський паспорт і не пов'язану з бойовими діями посаду. Але 26-річного сирійця відправили на передову, а коли він намагався втекти, Поліна Азарних відправила йому відео того, як спалює його паспорт.

Азарних, обвинувачена у сприянні укладенню 500 зарубіжних військових контрактів, холодно відповідає новобранцям, які стверджують, що вона їм брехала. "Ви всі прекрасно розуміли, що йдете на війну. Ви думали, що зможете отримати російський паспорт, нічого не робити і жити в п'ятизірковому готелі? Нічого не дається безкоштовно", — сказала вона у відеозаписі від жовтня 2024 року.

Повідомляється також, що вона погрожувала сім'ям найманців, які критикували її або російську армію. Журналісти вважають, що вона заробила вже щонайменше 2 мільйони фунтів і значно розширила свою вербувальну мережу. Вони намагалися взяти в неї інтерв'ю, але вона відмовилася.

Поліна Азарних уже заробила мільйони на іноземних найманцях Фото: Соцсети

За словами Віталія Матвієнка з українського проекту "Я хочу жити", який закликає російських бойовиків здаватися в полон, Путін організував "вельми розгалужену і ретельно структуровану мережу вербування".

"Їхнє головне завдання — легально переправити чоловіків до Росії. Опинившись у Росії, далеко від дому, вони стають більш уразливими як для тиску, так і для погроз. Росія підходить до вербування іноземців творчо. Військовополонені розповідали про різні способи, якими вони дізнавалися про можливість поїхати в Росію, включно з TikTok, Instagram, Facebook і банерною рекламою на сайтах", — зазначає Матвієнко, застерігаючи іноземців від участі у війні в Україні.

"Російське командування не цінує життя своїх військовослужбовців — і вже точно не цінуватиме іноземних найманців", — каже він.

Нагадаємо, Фокус писав про те, як росіяни перетворюють іноземних найманців на камікадзе на прикладі Франциска, до якого прив'язали міну.

Також ми писали про найманця з Куби, якому вдалося втекти з російської армії.