Помирав повільно, евакуації не було: ГУР розкрило деталі загибелі найманця з Філіппін

Кількість іноземних найманців у лавах ЗС РФ не зменшується. Так, на Донеччині воєнні розвідники виявили тіло громадянина Філіппін, який воював на боці держави-агресора.

Джон Патрік, як стало відомо з його документів, до України потрапив лише після одного тижня підготовки. Він загинув у так званому "м'ясному штурмі", повідомляють у ГУР Міністерства оборони України.

Іноземець проходив службу у складі 9-ї штурмової роти 3-го батальйону 283-го полку 144-ї мотострілецької дивізії 20-ї загальновійськової армії ЗС РФ.

В ГУР повідомляють, що Патрік російської не знав і вмер від отриманих ран без евакуації Фото: Facebook ГУР

"Як і багато інших іноземних найманців, Патрік загинув під час "м’ясного штурму" у районі населеного пункту Новоселівка Краматорського району Донеччини. При собі загарбник мав лише зброю, боєкомплект та клаптик паперу з номером підрозділу, телефоном і ім’ям командира. Російської мови він не знав", - розповіли розвідники, опублікувавши фото іноземця.

Відео дня

За даними з вилучених електронних пристроїв філіпінця, його базова підготовка тривала лише тиждень, після чого іноземця без зволікань відправили на передову. Він отримав поранення й повільно помирав у лісосмузі — ніякої евакуації не передбачалось.

В ГУР зауважили, що Росія масштабує злочинну практику залучення іноземних громадян та трудових мігрантів до лав збройних сил шляхом обману або тиску – іноземцям пропонують службу в тилу або ж погрожують проблемами з поліцією.

"ГУР МО України застерігає іноземних громадян від поїздок до РФ і будь-якої роботи на її території, особливо – нелегальної. Поїздка до Росії — реальний шанс опинитися у штурмовій роті без підготовки і шансу вижити", - резюмували у повідомленні.

Нагадаємо, британські ЗМІ провели масштабне розслідування та виявили, як іноземні найманці потрапляють до лав російської армії, а потім і на війну в Україну. Вони знайшли найбільш результативну вербовщицю-росіянку, яка раніше була вчителькою.

Також Фокус писав про яскравий приклад того, як до іноземців ставляться у російській армії. В соцмережі потрапило відео громадянина однієї з африканських країн, до якого росіяни прив'язали міну та відправили на штурм позицій ЗСУ.