Вместо работы — война: перуанцы заявили, что Россия обманным путем отправила их на фронт

Перуанцы, которые ехали в Россию на обещанную работу, заявляют, что вместо гражданских должностей оказались на передовой войны против Украины. Их родственники рассказывают, что мужчинам обещали работу поварами или охранниками, высокие зарплаты и возможность получить российское гражданство.

Об этом сообщил CNN после бесед с семьями перуанцев, представителями властей и самими завербованными мужчинами.

По данным издания, сотни граждан Перу якобы были завербованы в российскую армию через местных посредников и рекламу в соцсетях, где им предлагали хорошо оплачиваемую работу, но по прибытии они оказывались в зоне боевых действий.

Мать одного из перуанцев, Норма, рассказала, что её 31-летний сын уверял её, будто едет работать поваром в российской армии вдали от фронта. Впоследствии он начал присылать видео в военной форме, на которых он копал окопы и строил укрытия. После сообщения о том, что его якобы "наказали" командиры, связь с ним прервалась.

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"Я надеюсь, что он где-то жив, прячется в окопе, но я действительно не знаю", — сказала женщина.

Подобную историю рассказала Роза, чей муж уехал в Россию в надежде устроиться охранником. По её словам, он писал, что их отправили на войну, где они страдали от голода, изнурительных учений и постоянных атак дронов. Последним сообщением были слова: "Я вас всех очень люблю. Вы навсегда останетесь в моём сердце". С тех пор она больше не получала от него вестей.

В прошлом месяце прокуратура Перу сообщила, что расследует вербовку граждан в Россию как возможную торговлю людьми. По данным следствия, правоохранительные органы проверяют 36 заявлений, в которых говорится, что людей выманивали за границу поддельными предложениями о работе, а затем принуждали участвовать в войне между Россией и Украиной.

Директор управления по делам перуанских общин за рубежом Педро Браво сообщил CNN, что правительство уже как минимум 247 раз обращалось к Москве с просьбой предоставить информацию о гражданах Перу, находящихся в российской армии, и требовало их безопасного возвращения. В то же время он признал, что после подписания военных контрактов возможности властей помочь таким людям существенно ограничены.

Адвокат Перси Салинас, представляющий интересы части семей, по его оценкам, в настоящее время на стороне России могут воевать не менее 800 граждан Перу. По его словам, людей привлекали обещаниями бонуса в 20 тысяч долларов и зарплаты в 3–4 тысячи долларов в месяц, однако большинство так и не получило обещанных выплат.

Напомним, в начале мая лидер КНДР Ким Чен Ын призвал молодежь страны быть готовой сражаться на стороне России. В ходе съезда молодежной лиги власти заявили, что именно молодые люди должны стать главной силой для мобилизации и поддержки войны против Украины.

Ранее северокорейские власти представляли участие в войне против Украины как возможность стать "мучеником" и обрести "вечную жизнь". В то же время российские пропагандистские СМИ распространяли сюжеты о саперах из КНДР, которые якобы готовы "отдать жизнь" за выполнение боевых задач.

По данным южнокорейского агентства Yonhap, с октября 2024 года КНДР, возможно, направила в Россию около 13 тысяч военнослужащих. По приблизительным оценкам, каждый шестой из них погиб или получил ранения в ходе боевых действий в Курской области.