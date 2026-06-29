Замість роботи — війна: перуанці заявили, що Росія обманом відправила їх на фронт

Перуанці, які їхали до Росії на обіцяну роботу, заявляють, що замість цивільних посад опинилися на передовій війни проти України. Їхні родичі розповідають, що чоловікам обіцяли роботу кухарями чи охоронцями, високі зарплати та можливість отримати російське громадянство.

Про це повідомило CNN, поспілкувавшись із родинами перуанців, представниками влади та самими завербованими чоловіками.

За даними видання, сотні громадян Перу нібито залучили до російської армії через місцевих посередників і рекламу в соцмережах, де пропонували добре оплачувану роботу, але після прибуття вони опинялися в зоні бойових дій.

Мати одного з перуанців Норма розповіла, що її 31-річний син запевняв її, ніби їде працювати кухарем у російській армії далеко від фронту. Згодом він почав надсилати відео у військовій формі, де копав окопи та будував укриття. Після повідомлення про те, що його нібито "покарали" командири, зв'язок із ним обірвався.

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"Я маю надію, що він десь живий, ховається в окопі, але я справді не знаю", — сказала жінка.

Подібну історію розповіла Роза, чоловік якої поїхав до Росії, сподіваючись працювати охоронцем. За її словами, він писав, що їх привезли на війну, де вони страждали від голоду, виснажливих навчань і постійних атак дронів. Останнім повідомленням були слова: "Я вас усіх дуже люблю. Ви назавжди будете в моєму серці". Відтоді вона більше не отримувала від нього звісток.

Минулого місяця прокуратура Перу повідомила, що розслідує вербування громадян до Росії як можливу торгівлю людьми. За даними слідства, правоохоронці перевіряють 36 заяв, у яких ідеться про те, що людей виманювали за кордон фальшивими пропозиціями роботи, а потім примушували брати участь у війні між Росією та Україною.

Директор управління перуанських громад за кордоном Педро Браво повідомив CNN, що уряд уже щонайменше 247 разів звертався до Москви з проханням надати інформацію про громадян Перу, які перебувають у російській армії, та вимагав їхнього безпечного повернення. Водночас він визнав, що після підписання військових контрактів можливості влади допомогти таким людям суттєво обмежені.

Адвокат Персі Салінас, який представляє частину родин, оцінює, що зараз на боці Росії можуть воювати щонайменше 800 громадян Перу. За його словами, людей приваблювали обіцянками бонусу в 20 тисяч доларів і зарплати у 3–4 тисячі доларів на місяць, однак більшість так і не отримала обіцяних виплат.

Нагадаємо, на початку травня лідер КНДР Кім Чен Ин закликав молодь країни бути готовою воювати на боці Росії. Під час з'їзду молодіжної ліги влада заявила, що саме молоді люди мають стати головною силою для мобілізації та підтримки війни проти України.

Раніше північнокорейська влада представляла участь у війні проти України як можливість стати "мучеником" і здобути "вічне життя". Водночас російські пропагандистські медіа поширювали сюжети про саперів із КНДР, які нібито готові "віддати життя" за виконання бойових завдань.

За інформацією південнокорейського агентства Yonhap, із жовтня 2024 року КНДР могла направити до Росії близько 13 тисяч військовослужбовців. Орієнтовно кожен шостий із них загинув або зазнав поранень під час боїв у Курській області.