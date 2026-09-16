ЗС РФ атакували автобус у Дніпропетровській області: багато загиблих і поранених (фото)

Вранці 16 вересня російські військові злочинці обстріляли пасажирський автобус із людьми в Нікопольському районі Дніпропетровської області.

Станом на 10-ту годину ранку відомо про п’ятьох загиблих і щонайменше сімох поранених, повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа.

"Росіяни поцілили по автобусу безпілотником. П’ятеро людей загинули на місці. Семеро поранених зараз перебувають під наглядом лікарів. Їм надають усю необхідну допомогу", — написав він у соцмережах.

Фото: Соцмережi

Раніше місцева влада попереджала мешканців про небезпеку на деяких дорогах у Нікопольському районі через ризик атак FPV-дронів на цивільний транспорт. Особливо небезпечними залишаються автодороги Р-73 та Н-23.

Людей просять не користуватися цими маршрутами без крайньої необхідності. Якщо поїздка є неминучою, слід заздалегідь оцінити ситуацію з безпекою, стежити за офіційними повідомленнями та не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.

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Нагадаємо, сьогодні ж ЗС РФ атакували пасажирський поїзд № 122 "Київ — Миколаїв". Завдяки своєчасному попередженню всіх пасажирів та співробітників вдалося провести евакуацію.

Також повідомлялося, що дрон завдав удару по маршрутці в Херсоні. Загинули двоє людей.