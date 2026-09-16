ВС РФ атаковали автобус в Днепропетровской области: много погибших и раненых (фото)

Утром 16 сентября российские военные преступники ударили по пассажирскому автобусу с людьми в Никопольском районе Днепропетровской области.

По состоянию на 10 часов утра известно о пять погибших и минимум семи раненых, сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Александр Ганжа.

"Россияне попали по автобусу беспилотником. Пять человек погибли на месте. Семь раненых сейчас под наблюдением врачей. Им оказывают всю необходимую помощь", — написал он в соцсетях.

Фото: Соцсети

Ранее местные власти предупреждали жителей об опасности на некоторых дорогах в Никопольском районе из-за риска атак FPV-дронов на гражданский транспорт. Особо опасными остаются автодороги Р-73 и Н-23.

Людей просят без крайней необходимости не пользоваться этими маршрутами. Если поездка неизбежна, необходимо предварительно оценивать ситуацию безопасности, следить за официальными сообщениями и не игнорировать сигналы воздушной тревоги.

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Напомним, сегодня же ВС РФ атаковали пассажирский поезд № 122 "Киев — Николаев". Благодаря своевременному предупреждению всех пассажиров и сотрудников удалось эвакуировать.

Также сообщалось, что дрон ударил по маршрутке в Херсоне. Погибли два человека.