Нові правила: як працюватимуть лікарні під час "жовтої" та "червоної" повітряних загроз

Залежно від рівня повітряної тривоги медичні заклади в Україні працюватимуть за різними алгоритмами.

Відповідні правила роботи затвердило уряд, а оприлюднив їх голова Кабінету міністрів Сергій Корецький.

Жовтий рівень визначається як загроза з боку дронів, а червоний — як ракетна, ракетно-дронна або масована дронна загроза.

Жовтий рівень

Під час жовтого рівня медичні заклади продовжують роботу. Однак при цьому має бути забезпечено повний доступ працівників, пацієнтів та відвідувачів до укриттів.

Червоний рівень

У разі, якщо рівень загрози — червоний, персонал і пацієнти обов’язково повинні перейти до укриття. Однак водночас не припиняється надання допомоги, яку небезпечно переривати. Йдеться про операції, реанімацію та інтенсивну терапію.

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Пацієнтів, яких неможливо перемістити, продовжують лікувати в найбезпечніших приміщеннях.

В укриттях та в таких приміщеннях можна надавати медичну допомогу, видавати ліки та розміщувати пацієнтів.

Як працює екстрена медична допомога

Пацієнтів із невідкладними станами приймають незалежно від рівня загрози, тому служба екстреної допомоги працює безперервно. Диспетчерські служби приймають виклики, бригади швидкої допомоги виїжджають до пацієнтів.

Окрім алгоритму дій за різних рівнів повітряної тривоги, уряд доручив посилити захист операційних, реанімаційних, пологових та приймальних відділень, приміщень із резервними джерелами живлення та критично важливим медичним обладнанням.

Особливу увагу слід приділяти місцям, де перебувають пацієнти, яких неможливо швидко перемістити.

20 серпня російські терористи завдали удару по дитячій лікарні в Солом’янському районі Києва. У будівлі вибиті вікна, на території загорілися автомобілі.

Нагадаємо, як працюють школи під час "жовтої" загрози. Згідно з постановою уряду від 4 вересня, навчальний процес припиняється, і всі учасники мають перейти до укриття.

Також повідомлялося, що в Києві навчальний рік планували розпочати в очно-дистанційному форматі. При цьому школи мають бути готові оперативно змінювати формат навчання залежно від ситуації з безпекою.