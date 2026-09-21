Новые правила: как будут работать больницы при "желтой" и "красной" воздушных угрозах

В зависимости от уровня воздушной тревоги медицинские учреждения в Украине будут работать по разным алгоритмам.

Соответствующие правила работы утвердило правительство, а озвучил их глава Кабинета министров Сергей Корецкий.

Желтый уровень определяется как угроза со стороны дронов, а красный — как ракетная, ракетно-дронная или массированная дронная угроза.

Желтый уровень

При желтом уровне медучреждения продолжают работу. Однако при этом должен быть обеспечен полный доступ работникам, пациентам и посетителям к укрытиям.

Красный уровень

В случае, если уровень угрозы красный, персонал и пациенты обязательно должны перейти в укрытие. Однако в то же время не прекращается помощь, которую опасно прерывать. Речь ою операциях, реанимации, интенсивной терапии.

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Пациентов, которые невозможно переместить, продолжают лечить в наиболее безопасных помещениях.

В укрытиях и в таких помещениях можно оказывать медицинскую помощь, отпускать лекарства и размещать пациентов.

Как работает экстренная медицина

Пациентов с неотложными состояниями принимают вне зависимости от уровня угрозы, поэтому экстренная помощь работает непрерывно. Диспетчерские службы принимают вызовы, бригады скорой выезжают к пациентам.

Кроме алгоритма работы при разных уровнях воздушной тревоги, правительство поручило усилить защиту операционных, реанимаций, родовых и приемных отделений, помещений с резервными источниками питания и критически важным медицинским оборудованием.

Особое внимание предписано уделять местам, где находятся пациенты, которых невозможно быстро переместить.

20 августа российские террористы ударили по детской больнице в Соломенском районе Киева. В здании выбиты окна, на территории загорелись автомобили.

Напомним, как работают школы во время "желтой" угрозы. Согласно постановлению правительства от 4 сентября, образовательный процесс прерывается, и все участники должны перейти в укрытие.

Также сообщалось, что в Киеве учебный год планировали начать в очно-дистанционном формате. При этом школы должны быть готовы оперативно менять формат обучения в зависимости от ситуации с безопасностью.