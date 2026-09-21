Новые правила: как будут работать больницы при "желтой" и "красной" воздушных угрозах
В зависимости от уровня воздушной тревоги медицинские учреждения в Украине будут работать по разным алгоритмам.
Соответствующие правила работы утвердило правительство, а озвучил их глава Кабинета министров Сергей Корецкий.
Желтый уровень определяется как угроза со стороны дронов, а красный — как ракетная, ракетно-дронная или массированная дронная угроза.
Желтый уровень
При желтом уровне медучреждения продолжают работу. Однако при этом должен быть обеспечен полный доступ работникам, пациентам и посетителям к укрытиям.
Красный уровень
В случае, если уровень угрозы красный, персонал и пациенты обязательно должны перейти в укрытие. Однако в то же время не прекращается помощь, которую опасно прерывать. Речь ою операциях, реанимации, интенсивной терапии.
Пациентов, которые невозможно переместить, продолжают лечить в наиболее безопасных помещениях.
В укрытиях и в таких помещениях можно оказывать медицинскую помощь, отпускать лекарства и размещать пациентов.
Как работает экстренная медицина
Пациентов с неотложными состояниями принимают вне зависимости от уровня угрозы, поэтому экстренная помощь работает непрерывно. Диспетчерские службы принимают вызовы, бригады скорой выезжают к пациентам.
Кроме алгоритма работы при разных уровнях воздушной тревоги, правительство поручило усилить защиту операционных, реанимаций, родовых и приемных отделений, помещений с резервными источниками питания и критически важным медицинским оборудованием.
Особое внимание предписано уделять местам, где находятся пациенты, которых невозможно быстро переместить.
20 августа российские террористы ударили по детской больнице в Соломенском районе Киева. В здании выбиты окна, на территории загорелись автомобили.
Напомним, как работают школы во время "желтой" угрозы. Согласно постановлению правительства от 4 сентября, образовательный процесс прерывается, и все участники должны перейти в укрытие.
Также сообщалось, что в Киеве учебный год планировали начать в очно-дистанционном формате. При этом школы должны быть готовы оперативно менять формат обучения в зависимости от ситуации с безопасностью.