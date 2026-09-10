Желтый уровень угрозы: могут ли школы продолжать учебу во время дроновой опасности

Во время "желтого" уровня угрозы дети не могут продолжать обучение в классах — образовательный процесс прерывается, и все участники должны перейти в укрытие. Если оно не вмещает всех, школа может организовать смешанное или посменное обучение.

Об этом сообщила омбудсмен по вопросам образования Надежда Лещик в Facebook, комментируя постановление Кабинета министров от 4 сентября 2026 года № 1092.

В документе желтый уровень определяется как угроза со стороны дронов, а красный — как ракетная, ракетно-дронная или массированная дронная угроза.

По словам Лещик, при объявлении "желтого" уровня учебный процесс в учебных заведениях, где нет оборудованных сооружений гражданской защиты, приостанавливается. После этого все должны перейти в укрытия, а при возможности занятия могут продолжиться уже там.

Если мест в укрытии не хватает для всех, количество людей в здании должно соответствовать его вместимости. В таком случае школа может перейти на смешанный формат, сменное обучение или организовать очное обучение только для отдельных классов, а остальных учеников перевести на дистанционное обучение.

Видео дня

Омбудсмен также заявила, что нельзя принуждать педагогов приходить в учебное заведение во время "желтого" уровня угрозы. По её словам, работодатель не может требовать от работника покидать безопасное место во время воздушной тревоги, поскольку это создаёт угрозу его жизни и здоровью.

По словам Лещик, родителям следует ежедневно отслеживать ситуацию с безопасностью и выяснять, прибыли ли учителя в школу и смогут ли они принять ребенка в укрытии.

Отдельной проблемой остается дорога к учебному заведению. Из-за беспорядков она может быть опасной, в частности, во время подвоза детей на школьных автобусах.

Лещик предложила общинам в регионах с повышенным риском рассмотреть возможность установки мобильных укрытий на остановках и в местах скопления людей. В Офисе президента Украины уже инициировали проект "Безопасный маршрут школьника", в рамках которого планируется установить 840 мобильных укрытий на дорогах, ведущих к школам в прифронтовых регионах.

В то же время омбудсмен отметила, что такие конструкции стоят дорого, а в некоторых городах их использовали не по назначению. По её словам, мобильные укрытия не должны числиться на балансе школы — ответственность за них должна нести местная община. Ожидаются соответствующие разъяснения от Министерства образования и науки.

Напомним, что в Киеве учебный год планируется начать в очно-дистанционном формате. При этом школы должны быть готовы оперативно менять формат обучения в зависимости от ситуации с безопасностью.

С 1 сентября 2026 года минимальная академическая стипендия в Украине увеличится до 4000 гривен. Её будут получать не только студенты государственных университетов, но и учащиеся частных учебных заведений, обучающиеся по государственному заказу. По сравнению с 2025 годом выплаты увеличатся вдвое.