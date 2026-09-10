Жовтий рівень загрози: чи можуть школи продовжувати навчання під час дронової небезпеки

Під час жовтого рівня загрози діти не можуть продовжувати навчання у класах — освітній процес переривається, а всі учасники мають перейти в укриття. Якщо воно не вміщує всіх, школа може організувати змішане або позмінне навчання.

Про це повідомила освітня омбудсменка Надія Лещик у Facebook, коментуючи постанову Кабінету Міністрів від 4 вересня 2026 року №1092.

Документ визначає жовтий рівень як дронову загрозу, а червоний — як ракетну або ракетно-дронову чи масовану дронову загрозу.

За словами Лещик, під час жовтого рівня освітній процес у закладах, де немає облаштованих захисних споруд цивільного захисту, припиняється. Після цього всі мають перейти в укриття, а за можливості навчання може продовжитися вже там.

Якщо місць в укритті недостатньо для всіх, кількість людей у будівлі має відповідати його місткості. У такому разі школа може перейти на змішаний формат, позмінне навчання або організувати очне навчання лише для окремих класів, а решту учнів перевести на дистанційне.

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Омбудсменка також заявила, що педагогів не можна примушувати їхати до закладу освіти під час жовтого рівня загрози. За її словами, роботодавець не може вимагати від працівника залишати безпечне місце під час повітряної тривоги, оскільки це створює загрозу його життю та здоров’ю.

Батькам, за словами Лещик, варто щодня враховувати безпекову ситуацію та з’ясовувати, чи прибули педагоги до школи і чи зможуть там прийняти дитину в укритті.

Окремою проблемою залишається дорога до закладу освіти. Через тривоги вона може бути небезпечною, зокрема під час підвезення дітей шкільними автобусами.

Лещик запропонувала громадам у регіонах із підвищеним ризиком розглянути встановлення мобільних укриттів на зупинках та в місцях скупчення людей. В Офісі президента України вже ініціювали проєкт “Безпечний маршрут школяра”, у межах якого планують встановити 840 мобільних укриттів на дорогах до шкіл у прифронтових регіонах.

Водночас омбудсменка зазначила, що такі конструкції коштують дорого, а в деяких містах їх використовували не за призначенням. За її словами, мобільні укриття не мають перебувати на балансі школи — відповідати за них повинна громада. Очікуються відповідні роз’яснення від Міністерства освіти і науки.

Нагадаємо, у Києві навчальний рік планують розпочати з очно-дистанційним форматом. Водночас школи мають бути готові оперативно змінювати формат навчання відповідно до безпекової ситуації.

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