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Воєнний фокус

Звідти запускають "Орешник": РФ ввела обмеження над полігоном "Капустин Яр"

Полігон "Капустин Яр": запуск ракети
Полігон "Капустин Яр" у РФ | Фото: Мiноборони РФ

Відомо, що введено обмеження на використання повітряного простору над районом ракетного полігону "Капустин Яр" в Астраханській області.

Згідно з опублікованими авіаційними повідомленнями (NOTAM), обмеження діятимуть з 28 вересня по 3 жовтня щодня з 09:00 до 19:00. Фокус з’ясував, що відомо.

Капустін Яр — ноти
Попередження від NOTAM
Фото: Скриншот

Полігон "Капустин Яр" вважається одним із ключових центрів випробувань російських ракетних систем, зокрема балістичних ракет середньої дальності. Закриття повітряного простору в цьому районі нерідко пов’язане з проведенням випробувальних запусків або іншими заходами військового характеру.

Аналогічні обмеження запроваджувалися на початку травня 2026 року — з 5 по 8 травня, а також у серпні 2025 року.

Експерти зазначають, що саме по собі закриття повітряного простору над полігоном не свідчить про підготовку будь-якого удару. Такі обмеження можуть запроваджуватися для проведення випробувань, навчань та різних видів ракетних запусків, не пов’язаних із бойовим застосуванням.

Видео дня
картина Капустін-Яр
Село Капустін Яр на карті, полігон розташований поруч
Фото: Скриншот

Російська влада поки що не оприлюднила офіційних заяв щодо причин нинішнього закриття повітряного простору.

Нагадаємо, що у 2026 році ЗСУ вже завдавали ударів по російському військовому полігону "Капустин Яр" — одному з ключових майданчиків, де Росія випробовує та обслуговує ракетні системи, зокрема ті, що пов’язані з міжконтинентальним комплексом "Орешник".

Раніше у Держдумі заявляли, що Росія готова завдати удару по Україні балістичною ракетою "Орешник", щоб зупинити інтенсивні атаки на свою територію.