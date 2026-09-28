Звідти запускають "Орешник": РФ ввела обмеження над полігоном "Капустин Яр"

Відомо, що введено обмеження на використання повітряного простору над районом ракетного полігону "Капустин Яр" в Астраханській області.

Згідно з опублікованими авіаційними повідомленнями (NOTAM), обмеження діятимуть з 28 вересня по 3 жовтня щодня з 09:00 до 19:00. Фокус з’ясував, що відомо.

Попередження від NOTAM Фото: Скриншот

Полігон "Капустин Яр" вважається одним із ключових центрів випробувань російських ракетних систем, зокрема балістичних ракет середньої дальності. Закриття повітряного простору в цьому районі нерідко пов’язане з проведенням випробувальних запусків або іншими заходами військового характеру.

Аналогічні обмеження запроваджувалися на початку травня 2026 року — з 5 по 8 травня, а також у серпні 2025 року.

Експерти зазначають, що саме по собі закриття повітряного простору над полігоном не свідчить про підготовку будь-якого удару. Такі обмеження можуть запроваджуватися для проведення випробувань, навчань та різних видів ракетних запусків, не пов’язаних із бойовим застосуванням.

Видео дня

Село Капустін Яр на карті, полігон розташований поруч Фото: Скриншот

Російська влада поки що не оприлюднила офіційних заяв щодо причин нинішнього закриття повітряного простору.

Нагадаємо, що у 2026 році ЗСУ вже завдавали ударів по російському військовому полігону "Капустин Яр" — одному з ключових майданчиків, де Росія випробовує та обслуговує ракетні системи, зокрема ті, що пов’язані з міжконтинентальним комплексом "Орешник".

Раніше у Держдумі заявляли, що Росія готова завдати удару по Україні балістичною ракетою "Орешник", щоб зупинити інтенсивні атаки на свою територію.