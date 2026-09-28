Оттуда запускают "Орешник": РФ ввела ограничения над полигоном "Капустин Яр"

Известно, что введены ограничения на использование воздушного пространства над районом ракетного полигона "Капустин Яр" в Астраханской области.

Согласно опубликованным авиационным уведомлениям (NOTAM), ограничения будут действовать с 28 сентября по 3 октября ежедневно с 09:00 до 19:00. Фокус выяснил, что известно.

Предупреждение от NOTAM Фото: Скриншот

Полигон "Капустин яр" считается одним из ключевых центров испытаний российских ракетных систем, включая баллистические ракеты средней дальности. Закрытие воздушного пространства в этом районе нередко связано с проведением испытательных пусков или другими мероприятиями военного характера.

Аналогичные ограничения вводились в начале мая 2026 года — с 5 по 8 мая, а также в августе 2025 года.

Эксперты отмечают, что само по себе закрытие воздушного пространства над полигоном не свидетельствует о подготовке какого-либо удара. Такие ограничения могут вводиться для проведения испытаний, тренировочных мероприятий и различных видов ракетных запусков, не связанных с боевым применением.

Видео дня

Село Капустин Яр на карте, полигон находится рядом Фото: Скриншот

Официальных заявлений о целях нынешнего закрытия воздушного пространства российские власти пока не публиковали.

Напомним, в 2026 году ВСУ уже наносили удары по российскому военному полигону "Капустин Яр" — одной из ключевых площадок, где Россия испытывает и обслуживает ракетные системы, в том числе связанные с межконтинентальным комплексом "Орешник".

Ранее в Госдуме заявляли, что Россия готова ударить по Украине баллистической ракетой "Орешник", чтобы остановить чувствительные атаки на свою территорию.