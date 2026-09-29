РФ вночі масовано атакувала Київ дронами та балістикою: є постраждалі (фото)

У ніч на 29 вересня Київ зазнав чергової масованої атаки, під час якого Росія застосувала як ударні дрони, так і балістичні ракети. За попередніми даними, ворог використовував "Онікси" та "Циркони".

О 1:17 ночі в Києві було оголошено повітряну тривогу через загрозу балістичних ракет із Курська, а незабаром пролунали вибухи. О 1:51 столична міська військова адміністрація повідомила про падіння уламків ракети на відкритій території в Солом’янському районі.

Там же уламками пошкоджено нежитлове приміщення. За попередніми даними, це адміністративна будівля об’єкта інфраструктури, а також один із корпусів навчального закладу.

Потім, аж до ранку, російські окупанти продовжували тероризувати місто ударними безпілотниками.

На світанку в Печерському районі було пошкоджено триповерхову нежитлову будівлю, а в Голосіївському районі загорівся дах п’ятиповерхового житлового будинку. Екстрені служби перекрили вулицю Жилянську на час гасіння пожежі. Територія навколо усіяна осколками та уламками покрівлі, пошкоджено дерева.

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Через перекриття вулиці затримуються тролейбуси № 3, № 12, № 14 та автобус № 69.

Також повідомляється, що через пошкодження контактної мережі затримується рух 7 тролейбусних маршрутів: №№ 29, 30, 31, 34, 37, 44 та 47 по проспекту Степана Бандери.

У Солом'янському уламки впали на територію приватного житлового будинку.

Також зафіксовано падіння уламків на проїжджу частину в Оболонському районі Києва.

Удари по Київській області

У Бучанському районі Київської області після удару дрона загорілися приватний будинок та дах сусіднього будинку. Пожежу було ліквідовано на площі понад 300 кв. м. З вогню врятовано двох людей.

Фото: ДСНС

Фото: ДСНС

Фото: ДСНС

Одеса під атакою

Цієї ночі в Одесі під ударом опинився притулок для собак.

Вранці ворог продовжив атакувати місто та область ударними дронами, зокрема реактивними. У соцмережах повідомляють про вибухи в кількох районах Одеси. Влада поки що офіційно не коментувала цю інформацію.

Напередодні ворог також атакував місто протягом усього дня. За останніми даними, внаслідок ударів по житлових будинках, а також цивільній інфраструктурі загинуло двоє людей, ще 26 отримали поранення. Вісім постраждалих госпіталізовано, один із поранених отримав важкі травми.

Російські терористи завдали удару по будівлі Національної академії наук, суттєво пошкодивши її, а також вбивши двох людей, зокрема помічницю колишнього секретаря Ради національної безпеки та оборони України Володимира Горбуліна Наталію Букало. Її чоловік у результаті цієї ж атаки перебуває у важкому стані.