РФ ночью массированно атаковала Киев дронами и баллистикой: есть пострадавшие (фото)

В ночь на 29 сентября Киев подвергся очередной массированной атаке, в которой Россия применила как ударные дроны, так и баллистические ракеты. По предварительным данным, враг использовал "Ониксы" и Цирконы".

В 1:17 ночи в Киеве была объявлена воздушная тревога из-за угрозы баллистики из Курска, а уже вскоре прогремели взрывы. В 1:51 столичная городская военная администрация сообщила о падении обломков ракеты в на открытой территории в Соломенском районе.

Там же обломками повреждено нежилое помещение. По предварительным данным, это админздание объекта инфраструктуры, а также один из корпусов учебного заведения.

Дальше до утра российские оккупанты продолжили терроризировать город ударными беспилотниками.

Под утро в Печерском районе повреждено трехэтажное нежилое здание, в Голосеевском районе загорелась крыша пятиэтажного жилого дома. Экстренные службы перекрыли улицу Жилянскую, пока ликвидируют пожар. Территория вокруг усыпана осколками и обломками кровли, повреждены деревья.

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Из-за перекрытия улицы задерживаются троллейбусы №3, №12, №14 и автобус №69.

Также сообщается, что из-за повреждения контактной сети задерживается движение 7 троллейбусных маршрутов: №№ 29, 30, 31, 34, 37, 44 и 47 по проспекту Степана Бандеры.

В Соломенском обломки упали на территории частного жилого дома.

Также зафиксировано падение обломков на проезжую часть в Оболонском районе Киева.

Удары по Киевской области

В Бучанском районе Киевской области после удара дрона загорелись частный дом и кровля соседнего. Пожар был ликвидирован на площади более 300 кв. м. Из огня спасены двое людей.

Фото: ГСЧС

Фото: ГСЧС

Фото: ГСЧС

Одесса под атакой

В Одессе этой ночью под ударом оказался приют для собак.

Утром враг продолжил атаковать город и область ударными дронами, в том числе и реактивными. В соцсетях сообщают о взрывах в нескольких районах Одессы. власти эту информацию официально пока никак не комментировали.

Накануне враг так же атаковал город весь день. По последним данным, в результате ударов по жилым домам, а также гражданской инфраструктуре погибло два человека, еще 26 получили ранения. Восемь пострадавших госпитализированы, один из раненых получил тяжелые травмы.

Российские террористы ударили по зданию Национальной академии наук, существенно повредив его, а также убив двух людей, в том числе помощницу бывшего секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Владимира Горбулина Наталью Букало. Ее муж в результате этой же атаки находится в тяжелом состоянии.