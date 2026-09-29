В Киеве прогремели мощные взрывы: россияне атаковали столицу баллистическими ракетами и "Цирконами"

В ночь на 29 сентября в Киеве прогремела серия мощных взрывов во время воздушной тревоги. Россияне нанесли удары по столице баллистическими ракетами и гиперзвуковыми ракетами типа "Циркон", а также реактивными БПЛА.

В ряде восточных, северных и центральных областей была объявлена воздушная тревога. Фокус собрал всю известную информацию о ночной ракетной атаке России.

Около 01:15 по регионам начала распространяться тревога: Воздушные силы предупредили об угрозе применения врагом баллистических ракет из Курской области РФ. Через несколько минут Воздушные силы зафиксировали запуски скоростных целей в направлении столицы. В последующие минуты в Киеве раздалась серия взрывов.

Карта воздушных тревог по Украине по состоянию на 01:20 Фото: Скрін

Помимо баллистических ракет, по данным мониторинговых каналов, россияне наносили удары по столице и области гиперзвуковыми ракетами типа "Циркон". Однако в Воздушных силах эту информацию пока не комментировали.

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Кроме того, около 01:30 военные сообщили о движении как минимум одного реактивного дрона в направлении столицы. Вскоре в Киеве раздались повторные взрывы: по данным местных Telegram-каналов, удар беспилотника мог произойти в районе здания Верховной Рады Украины. Однако подтверждения этой информации пока нет.

Вскоре в Киевской городской военной администрации сообщили, что в Соломенском районе столицы обломки упали на открытой территории.

Напомним, в результате атаки РФ на здание НАН в Киеве 28 сентября погибла помощница бывшего секретаря СНБО Украины Владимира Горбулина Наталья Букало из Волыни.

Кроме того, 28 сентября россияне нанесли повторный удар по медицинскому центру "Добробут" в Киеве, в результате чего пострадали сотрудники сети.