У Києві пролунали потужні вибухи: росіяни атакували столицю балістикою і "Цирконами"

У ніч на 29 вересня у Києві пролунала серія потужних вибухів під час повітряної тривоги. Росіяни завдали ударів по столиці балістичними ракетами і гіперзвуковими ракетами типу "Циркон", а також реактивними БпЛА.

Повітряну тривогу було оголошено у низці східних, північних, центральних областей. Фокус зібрав, що відомо про нічну ракетну атаку росіян.

Тривога почала поширюватися регіонами близько 01:15: Повітряні сили попередили про загрозу застосування ворогом балістичних ракет з Курської області РФ. Через кілька хвилин Повітряні сили зафіксували пуски швидкісних цілей у напрямку столиці. У наступні хвилин у Києві пролунала серія вибухів.

Карта повітряних тривог по Україні станом на 01:20 годину Фото: Скрін

Окрім балістичних ракет, за даними моніторингових каналів, росіяни били по столиці та області гіперзвуковими ракетами типу "Циркон". Однак у Повітряних силах цю інформацію поки не коментували.

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Також близько 01:30 військові попередили про рух щонайменше одного реактивного дрона у напрямку столиці. Невдовзі у Києві пролунали повторні вибухи: за даними місцевих Telegram-каналів, удар безпілотника міг статися у районі будівлі Верховної Ради України. Однак підтвердження цієї інформації поки немає.

Невдовзі у Київській міській військовій адміністрації розповіли, що у Солом'янському районі столиці уламки впали на відкритій території.

Нагадаємо, внаслідок атаки РФ на будівлю НАН у Києві 28 вересня загинула помічниця колишнього секретаря РНБО України Володимира Горбуліна Наталія Букало з Волині.

Також 28 вересня росіяни завдали повторного удару по медичному центру "Добробут" у Києві, через що постраждали працівники мережі.