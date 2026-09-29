США завершать виведення військ з Іраку після понад 20 років військової присутності

Американські війська мають покинути останні військові бази в Іраку вже завтра, 30 вересня. Це покладе край військовій присутності США, яка протягом понад двох десятиліть суттєво впливала на ситуацію в країні.

Експерти впевнені, що цей вивід військ США буде сприйнятий Іраном та його союзниками як перемога. Іракські експерти з питань безпеки зазначають, що виведення військ, узгоджене у 2024 році за президентства Джо Байдена та здійснене адміністрацією Дональда Трампа, незважаючи на війну проти Ірану, може надати Тегерану та його впливовим союзникам повну свободу дій, а також дозволити іншим ворогам США, зокрема "Ісламській державі", повернутися до активної діяльності, повідомляє Reuters.

"Іран отримає стратегічну вигоду від виведення коаліції, оскільки це дозволить усунути військову присутність, яка роками слугувала противагою впливу Тегерана в Іраку", — заявив Джасім аль-Бахадлі, іракський аналітик з питань безпеки.

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Посольство США в Іраку Фото: Скриншот

Він передбачив, що проіранські ополченські угруповання не тільки подадуть виведення військ як перемогу свого руху, а й "спробують використати цей імпульс для посилення свого впливу на безпеку та прийняття політичних рішень".

Абу Моджтаба аль-Ясірі, командувач "Ісламського опору в Іраку" — об’єднання збройних угруповань, що підтримуються Іраном, назвав виведення американських військ "історичною перемогою для іракських угруповань ісламського опору та чесних іракців, а також нищівною поразкою для американського проекту".

"30 вересня ми відзначатимемо перегортання чорної сторінки в історії Іраку та провал спроби окупантів нав’язати свою волю нашій країні. Ірак довів, що його суверенітет не може бути забезпечений іноземними силами, а лише опором і волею його народу", — заявив він агентству Reuters.

Американські війська вторглися в Ірак у 2003 році, щоб повалити сунітського мусульманського диктатора Саддама Хусейна, а потім окупували країну, сформували уряд на чолі з шиїтами та вели багаторічну боротьбу з повстанцями, перш ніж вивести війська наприкінці 2011 року.

Армія США покине Ірак Фото: AP Photo

Менш ніж за три роки вони повернулися, щоб допомогти іракським силам розгромити сунітське бойове угруповання "Ісламська держава" у великій війні, яка тривала з 2014 по 2017 рік.

Під час операції "Іракська свобода" загинуло понад 4000 американських солдатів — це приблизно вдвічі більше, ніж під час паралельної війни в Афганістані, яка завершилася раптовим виведенням американських військ у 2021 році.

В останні роки Ірак був єдиною країною, яка підтримувала тісні політичні та військові союзи як зі Сполученими Штатами, так і з Іраном.

У 2020 році США в результаті удару по багдадському аеропорту ліквідували високопоставленого іранського командувача Касема Сулеймані. Союзники Ірану неодноразово обстрілювали американські бази, що іноді спричиняло відповідні дії.

Під час війни 2026 року проти Ірану 7 із 18 американських військовослужбовців, які вважаються загиблими, загинули саме в Іраку.

Нагадаємо, що в Іраку одна зі збройних угруповань оголосила винагороду в розмірі 10 мільйонів доларів за вбивство президента США Дональда Трампа.

У квітні Дональда Трампа терміново евакуювали з заходу в готелі Washington Hilton у Вашингтоні після того, як неподалік пролунали постріли. За даними Секретної служби, озброєний чоловік намагався прорватися крізь охорону, відкрив вогонь у бік правоохоронців, після чого його затримали.