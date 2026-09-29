США завершат вывод войск из Ирака после более 20 лет военного присутствия

Американские войска должны покинуть последние военные базы в Ираке уже завтра, 30 сентября. Это положит конец военному присутствию США, которое на протяжении более двух десятилетий существенно влияло на ситуацию в стране.

Эксперты уверены, что этот уход войск США будет воспринято Ираном и его союзниками, как победу. Иракские эксперты по безопасности говорят, что вывод войск, согласованный в 2024 году при президенте Джо Байдене и осуществленный администрацией Дональда Трампа, несмотря на войну против Ирана, может дать Тегерану и его влиятельным союзникам полную свободу действий, а также позволить другим врагам США, включая Исламское государство, вернуться к активной гражданской позиции, сообщает Reuters.

"Иран получит стратегическую выгоду от ухода коалиции, поскольку это позволит устранить военное присутствие, которое годами служило противовесом влиянию Тегерана в Ираке", — заявил Джасим аль-Бахадли, иракский аналитик по вопросам безопасности.

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Посольство США в Ираке Фото: Скриншот

Он предсказал, что проиранские ополченческие группировки не только представят уход войск как победу своего движения, но и "попытаются использовать этот импульс для усиления своего влияния на безопасность и принятие политических решений".

Абу Моджтаба аль-Ясири, командующий Исламским сопротивлением в Ираке, объединением поддерживаемых Ираном вооруженных группировок, назвал вывод американских войск "исторической победой для иракских групп исламского сопротивления и честных иракцев, и сокрушительным поражением для американского проекта".

"30 сентября мы будем отмечать переворот черной страницы в истории Ирака и провал попытки оккупации навязать свою волю нашей стране. Ирак доказал, что его суверенитет не может быть обеспечен иностранными силами, а только сопротивлением и волей его народа", — заявил он агентству Reuters.

Американские войска вторглись в Ирак в 2003 году, чтобы свергнуть суннитского мусульманского диктатора Саддама Хусейна, а затем оккупировали страну, установили правительство, возглавляемое шиитами, и вели многолетнюю борьбу с повстанцами, прежде чем вывести войска в конце 2011 года.

Армия США покинет Ирак Фото: AP Photo

Менее чем через три года они вернулись, чтобы помочь иракским силам разгромить суннитскую боевую группировку "Исламское государство" в крупной войне, которая длилась с 2014 по 2017 год.

В ходе операции "Иракская свобода" погибло более 4000 американских солдат, примерно вдвое больше американцев, чем в параллельной войне в Афганистане, которая завершилась внезапным выводом американских войск в 2021 году.

В последние годы Ирак был единственной страной, поддерживающей тесные политические и военные союзы как с Соединенными Штатами, так и с Ираном.

В 2020 году США в результате удара по багдадскому аэропорту ликвидировали высокопоставленного иранского командующего Касема Сулеймани. Союзники Ирана неоднократно обстреливали американские базы, иногда вызывая ответные действия.

В войне 2026 года против Ирана 7 из 18 американских военнослужащих, числящихся погибшими, погибли именно в Ираке.

Напомним, в Ираке одна из вооруженных группировок объявила награду в размере 10 миллионов долларов за убийство президента США Дональда Трампа.

В апреле Дональда Трампа срочно эвакуировали с мероприятия в отеле Washington Hilton в Вашингтоне после того, как неподалеку раздались выстрелы. По данным Секретной службы, вооруженный мужчина пытался прорваться через охрану, открыл огонь в сторону правоохранителей, после чего его задержали.