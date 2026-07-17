Из-за "хвастовства": в Ираке объявили награду в 10 млн долларов за убийство Трампа, — СМИ

В Ираке одна из вооружённых группировок объявила награду в размере 10 миллионов долларов за убийство президента США Дональда Трампа. Причиной стали его недавние заявления, в которых он "похвастался" своей ролью в ликвидации иранского генерала Касема Сулеймани и одного из командиров иракских сил Абу Махди аль-Мухандиса.

Как сообщает независимое иранское информационное агентство Shafaq News, о вознаграждении объявила группировка "Исламское сопротивление в Ираке". В заявлении говорится, что 10 миллионов долларов готовы выплатить любому, кто убьет Дональда Трампа, или тому, кто поможет организовать или профинансировать это через другое лицо, группу или организацию.

Кроме того, представители группировки утверждают, что такой шаг стал ответом на слова американского президента, который во время встречи в Белом доме с премьер-министром Ирака Али аль-Зайди вновь упомянул о ликвидации иранского генерала Касема Сулеймани и заместителя руководителя Сил народной мобилизации Ирака Абу Махди аль-Мухандиса. По словам боевиков, Трамп фактически "хвастался" своей ролью в этой операции.

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Кроме того, в группировке заявили, что деньги на вознаграждение уже собрали. По их словам, средства поступали в виде пожертвований от членов организации и её сторонников.

Во время встречи в Белом доме премьер-министр Ирака Али аль-Зайди, комментируя слова Трампа, отметил, что на момент гибели Сулеймани и аль-Мухандиса он ещё не занимался политикой.

Отдельно на заявления президента США отреагировала семья Абу Махди аль-Мухандиса. Она заявила, что слова Трампа якобы свидетельствуют о его страхе, а также раскритиковала реакцию иракского премьера во время переговоров в Вашингтоне.

"Тот, кто отстраняется от славного прошлого своей страны, разрывает связь с корнями своей нации, а тот, чье прошлое омрачено ложью, не достоин управлять будущим", — говорится в их заявлении.

Ранее "Фокус" сообщал , что израильская разведка передала США информацию о возможной подготовке Ираном покушения на президента Дональда Трампа. Сам Трамп подтвердил, что знает об этих предупреждениях, и заявил журналистам, что его имя якобы фигурирует "в каждом из списков" Ирана. По данным СМИ, причиной таких угроз считается роль Трампа в ликвидации иранского генерала Касема Сулеймани в 2020 году.

Напомним, что в апреле Дональда Трампа срочно эвакуировали с мероприятия в отеле Washington Hilton в Вашингтоне после того, как неподалеку раздались выстрелы. По данным Секретной службы, вооруженный мужчина пытался прорваться через охрану, открыл огонь в сторону правоохранителей, после чего его задержали.