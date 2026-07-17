Через "вихваляння": в Іраку оголосили $10 млн винагороди за вбивство Трампа, — ЗМІ

В Іраку одне з озброєних угруповань оголосило винагороду у 10 мільйонів доларів за вбивство президента США Дональда Трампа. Причиною стали його нещодавні заяви, у яких він "похизувався" своєю роллю у ліквідації іранського генерала Касема Сулеймані та одного з командирів іракських сил Абу Махді аль-Мухандіса.

Як пише незалежне іранське інформаційне агентство Shafaq News, про винагороду оголосило угруповання "Ісламський опір в Іраку". У заяві йдеться, що 10 мільйонів доларів готові виплатити будь-кому, хто вб'є Дональда Трампа, або тому, хто допоможе організувати чи профінансувати це через іншу особу, групу чи організацію.

Крім того, представники угруповання стверджують, що такий крок став відповіддю на слова американського президента, який під час зустрічі в Білому домі з прем'єр-міністром Іраку Алі аль-Зайді знову згадав про ліквідацію іранського генерала Касема Сулеймані та заступника керівника Сил народної мобілізації Іраку Абу Махді аль-Мухандіса. За словами бойовиків, Трамп фактично "вихвалявся" своєю роллю в цій операції.

Відео дня

Також в угрупованні заявили, що гроші на винагороду вже зібрали. За їхніми словами, кошти надходили у вигляді пожертв від членів організації та її прихильників.

Під час зустрічі в Білому домі прем'єр-міністр Іраку Алі аль-Зайді, реагуючи на слова Трампа, зазначив, що на момент загибелі Сулеймані та аль-Мухандіса він ще не був у політиці.

Окремо на заяви президента США відреагувала родина Абу Махді аль-Мухандіса. Вона заявила, що слова Трампа нібито свідчать про його страх, а також розкритикувала реакцію іракського прем'єра під час переговорів у Вашингтоні.

"Той, хто дистанціюється від почесного минулого своєї країни, розриває зв'язок з корінням своєї нації, а той, чиє минуле позначене брехнею, не гідний керувати майбутнім", — йдеться у їхній заяві.

Раніше Фокус повідомляв, що ізраїльська розвідка передала США інформацію про можливу підготовку Іраном замаху на президента Дональда Трампа. Сам Трамп підтвердив, що знає про ці попередження, і заявив журналістам, що його ім'я нібито є "в кожному зі списків" Ірану. За даними медіа, причиною таких погроз вважають роль Трампа в ліквідації іранського генерала Касема Сулеймані у 2020 році.

Нагадаємо, що у квітні Дональда Трампа терміново евакуювали із заходу в готелі Washington Hilton у Вашингтоні після того, як неподалік пролунали постріли. За даними Секретної служби, озброєний чоловік намагався прорватися через охорону, відкрив вогонь у бік правоохоронців, після чого його затримали.