В Одесі застрелили високопоставленого військового: під підозрою — 82-річний пенсіонер, — ЗМІ (фото)
30 вересня на Люстдорфській дорозі в Київському районі Одеси літній водій "Таврії" застрелив перед пішохідним переходом чоловіка за кермом Chevrolet.
Наступного дня стало відомо, що жертвою виявився 50-річний капітан першого рангу Військово-морських сил України. Підозрюваний у вбивстві 82-річний чоловік був переконаний, що виконує завдання Служби безпеки України, повідомляє "Думська" з посиланням на свої джерела.
За інформацією видання, вбивство сталося не внаслідок конфлікту на дорозі, а було скоєно на замовлення.
"Це побічно підтверджують і пізніші повідомлення поліції та прокуратури: нападник спровокував аварію, вистрілив офіцеру в груди, а коли той впав на асфальт — зробив контрольний постріл у шию", — зазначають журналісти.
Інформацію про контрольний постріл підтвердили й у прокуратурі Одеської області. Офіцер помер одразу.
Підозрюваного затримали на місці події.
Пізніше з'ясувалося, що він приїхав до Одеси з Дніпра нібито за дорученням СБУ.
Затриманому вже офіційно повідомили про підозру одразу за двома статтями: за умисне вбивство (стаття 115 КК України) та незаконне поводження зі зброєю (стаття 263 КК України).
Слідчі готують документи до суду, де фігуранту буде обрано запобіжний захід.
У ВМС ЗСУ цю інформацію поки що не коментували.
Загиблий раніше вже зазнавав замаху саме таким чином: його намагалися застрелити в машині. Однак тоді вбивству вдалося запобігти. Ліквідацію українського офіцера хотіли приурочити до свята 9 травня, щоб дати російській пропаганді привід для радості.
Вбивця мав намір застрелити офіцера, коли той виїжджав з подвір’я власного будинку. Зброю (автомат АК-74 та заряджені магазини) агент РФ дістав із заздалегідь підготовленої схованки.
Тоді вербованим виявився рецидивіст із Донецької області, який уже відбував покарання за умисне вбивство. У поле зору російських спецслужб він потрапив через Telegram-канали, де шукав легкий заробіток.
Вийти на слід злочинця допоміг пильний одесит, який помітив підозрілого чоловіка та зателефонував на гарячу лінію СБУ.
Нагадаємо, СБУ викрила злочинну мережу екс-заступника голови ДСНС.
Також повідомлялося, що в Харкові намагалися вбити командира "Хартії".