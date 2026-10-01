В Одесі застрелили високопоставленого військового: під підозрою — 82-річний пенсіонер, — ЗМІ (фото)

30 вересня на Люстдорфській дорозі в Київському районі Одеси літній водій "Таврії" застрелив перед пішохідним переходом чоловіка за кермом Chevrolet.

Наступного дня стало відомо, що жертвою виявився 50-річний капітан першого рангу Військово-морських сил України. Підозрюваний у вбивстві 82-річний чоловік був переконаний, що виконує завдання Служби безпеки України, повідомляє "Думська" з посиланням на свої джерела.

За інформацією видання, вбивство сталося не внаслідок конфлікту на дорозі, а було скоєно на замовлення.

"Це побічно підтверджують і пізніші повідомлення поліції та прокуратури: нападник спровокував аварію, вистрілив офіцеру в груди, а коли той впав на асфальт — зробив контрольний постріл у шию", — зазначають журналісти.

Інформацію про контрольний постріл підтвердили й у прокуратурі Одеської області. Офіцер помер одразу.

Видео дня

Пенсіонеру висунули підозру в умисному вбивстві

Підозрюваного затримали на місці події.

Пізніше з'ясувалося, що він приїхав до Одеси з Дніпра нібито за дорученням СБУ.

Фото: Нацполіція Фото: Нацполіція

Затриманому вже офіційно повідомили про підозру одразу за двома статтями: за умисне вбивство (стаття 115 КК України) та незаконне поводження зі зброєю (стаття 263 КК України).

Слідчі готують документи до суду, де фігуранту буде обрано запобіжний захід.

У ВМС ЗСУ цю інформацію поки що не коментували.

Загиблий раніше вже зазнавав замаху саме таким чином: його намагалися застрелити в машині. Однак тоді вбивству вдалося запобігти. Ліквідацію українського офіцера хотіли приурочити до свята 9 травня, щоб дати російській пропаганді привід для радості.

Вбивця мав намір застрелити офіцера, коли той виїжджав з подвір’я власного будинку. Зброю (автомат АК-74 та заряджені магазини) агент РФ дістав із заздалегідь підготовленої схованки.

Рецидивіст намагався вбити офіцера ВМС Фото: СБУ

Тоді вербованим виявився рецидивіст із Донецької області, який уже відбував покарання за умисне вбивство. У поле зору російських спецслужб він потрапив через Telegram-канали, де шукав легкий заробіток.

Вийти на слід злочинця допоміг пильний одесит, який помітив підозрілого чоловіка та зателефонував на гарячу лінію СБУ.

Нагадаємо, СБУ викрила злочинну мережу екс-заступника голови ДСНС.

Також повідомлялося, що в Харкові намагалися вбити командира "Хартії".