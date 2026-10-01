В Одессе застрелили высокопоставленного военного: под подозрением 82-летний пенсионер, — СМИ (фото)

30 сентября на Люстдорфской дороге в Киевском районе Одессы пожилой водитель «Таврии» застрелил перед пешеходным переходом мужчину за рулем Chevrolet.

На следующий день стало известно, что жертвой оказался 50-летний капитан первого ранга Военно-морских сил Украины. Подозреваемый в убийстве 82-летний мужчина был убежден, что выполняет задание Службы безопасности Украины, сообщает "Думская" со ссылкой на свои источники.

По информации издания, убийство произошло не в результате конфликта на дороге, а было заказом.

"Это косвенно подтверждают и более поздние сообщения полиции и прокуратуры: нападающий спровоцировал аварию, выстрелил в грудь офицеру, а когда тот упал на асфальт — сделал контрольный в шею", — отмечают журналисты.

Информацию о контрольном выстреле подтвердили и в прокуратуре Одесской области. Офицер умер сразу же.

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Пенсионеру предъявили подозрение в умышленном убийстве

Подозреваемого задержали на месте.

Позже выяснилось, что он приехал в Одессу из Днепра якобы по заданию СБУ .

Фото: Нацполиция Фото: Нацполиция

Задержанному уже официально сообщили о подозрении сразу по двум статьям: за умышленное убийство (статья 115 УК Украины) и незаконное обращение с оружием (статья 263 УК Украины).

Следователи готовят документы в суд, где фигуранту будет избрана мера пресечения.

В ВМС ВСУ информацию пока не комментировали.

Погибший ранее уже подвергался покушению точно так же: его пытались застрелить в машине. Однако тогда убийство удалось предотвратить. Ликвидацию украинского офицера тогда хотели приурочить к празднику 9 Мая, чтобы дать российской пропаганде повод порадоваться.

Киллер намеревался застрелить офицера во время выезда со двора собственного дома. Оружие (автомат АК-74 и снаряженные магазины) агент РФ достал из заранее подготовленного тайника.

Рецидивист пытался убить офицера ВМС Фото: СБУ

Тогда завербованным оказался рецидивист, из Донецкой области, уже отбывавший наказание за умышленное убийство. В поле зрения российских спецслужб он попал через Telegram-каналы, где искал легкий заработок.

Выйти на след преступника помог пристальный одессит, заметил подозрительного мужчину и позвонил по телефону на горячую линию СБУ.

Напомним, СБУ разоблачила преступную сеть экс-заместителя главы ГСЧС.

Также сообщалось, что в Харькове пытались убить командира "Хартии".