В Одессе застрелили высокопоставленного военного: под подозрением 82-летний пенсионер, — СМИ (фото)
30 сентября на Люстдорфской дороге в Киевском районе Одессы пожилой водитель «Таврии» застрелил перед пешеходным переходом мужчину за рулем Chevrolet.
На следующий день стало известно, что жертвой оказался 50-летний капитан первого ранга Военно-морских сил Украины. Подозреваемый в убийстве 82-летний мужчина был убежден, что выполняет задание Службы безопасности Украины, сообщает "Думская" со ссылкой на свои источники.
По информации издания, убийство произошло не в результате конфликта на дороге, а было заказом.
"Это косвенно подтверждают и более поздние сообщения полиции и прокуратуры: нападающий спровоцировал аварию, выстрелил в грудь офицеру, а когда тот упал на асфальт — сделал контрольный в шею", — отмечают журналисты.
Информацию о контрольном выстреле подтвердили и в прокуратуре Одесской области. Офицер умер сразу же.
Подозреваемого задержали на месте.
Позже выяснилось, что он приехал в Одессу из Днепра якобы по заданию СБУ .
Задержанному уже официально сообщили о подозрении сразу по двум статьям: за умышленное убийство (статья 115 УК Украины) и незаконное обращение с оружием (статья 263 УК Украины).
Следователи готовят документы в суд, где фигуранту будет избрана мера пресечения.
В ВМС ВСУ информацию пока не комментировали.
Погибший ранее уже подвергался покушению точно так же: его пытались застрелить в машине. Однако тогда убийство удалось предотвратить. Ликвидацию украинского офицера тогда хотели приурочить к празднику 9 Мая, чтобы дать российской пропаганде повод порадоваться.
Киллер намеревался застрелить офицера во время выезда со двора собственного дома. Оружие (автомат АК-74 и снаряженные магазины) агент РФ достал из заранее подготовленного тайника.
Тогда завербованным оказался рецидивист, из Донецкой области, уже отбывавший наказание за умышленное убийство. В поле зрения российских спецслужб он попал через Telegram-каналы, где искал легкий заработок.
Выйти на след преступника помог пристальный одессит, заметил подозрительного мужчину и позвонил по телефону на горячую линию СБУ.
Напомним, СБУ разоблачила преступную сеть экс-заместителя главы ГСЧС.
Также сообщалось, что в Харькове пытались убить командира "Хартии".