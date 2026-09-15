Теракты, взрывы и покушение на активиста: СБУ разоблачила преступную сеть эксзаместителя главы ГСЧС

СБУ сообщила о предъявлении подозрения бывшему заместителю главы ГСЧС и его сообщникам, которые, по данным следствия, готовили террористические акты, поджоги и покушение на общественного активиста. В частности, они планировали взорвать строительный кран в Чернигове и устроить взрыв в здании ТЦК в Прикарпатье.

Об этом сообщили в Службе безопасности Украины.

По данным спецслужб, к организации преступлений также причастен руководитель Черниговской областной организации одной из известных политических сил, который находится за границей и, как утверждает СБУ, организовывал и финансировал теракты и поджоги.

Проведение обыска Фото: СБУ

В Чернигове группа планировала взорвать строительный кран возле жилого комплекса. После взрыва кран должен был обрушиться на многоквартирный дом и гражданские автомобили, что могло привести к многочисленным жертвам среди местных жителей.

Еще один теракт готовили в Прикарпатье. Исполнители изготовили самодельное взрывное устройство на основе пластида и электродетонаторов, которое планировали бросить в окно административного здания ТЦК. СБУ заявила, что совместно с руководством ТЦК и СП Ивано-Франковской области провела операцию и имитировала взрыв, чтобы предотвратить преступление.

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Задержание СБУ Фото: СБУ

По данным СБУ, после этого бывший сотрудник ГСЧС заказал взрыв частных домов председателя и двух судей Черниговского апелляционного суда. В 2024 году они приговорили его к семи годам лишения свободы за угон автомобиля.

Кроме того, бывший чиновник заказал нападение на местного активиста. По версии следствия, он поручил прострелить блогеру из Черниговской области конечности и облить его серной кислотой. СБУ заявила, что это нападение также удалось предотвратить.

Задержание одного из подозреваемых Фото: СБУ

Фигурантам инкриминируются подготовка и покушение на совершение террористических актов, покушение на причинение тяжких телесных повреждений, подготовка к подрыву или поджогу имущества судей, а также присвоение имущества в особо крупных размерах. За эти преступления им может грозить до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение.

Кроме того, СБУ заочно предъявила подозрение руководителю черниговского отделения политической партии и его сообщнику, которые находятся за границей. Их планируют объявить в международный розыск.

Напомним, в Германии удалось предотвратить покушение на руководителя компании, производящей дроны для ВСУ. По данным СМИ, его планировали отравить "Новичком".

Ранее также стало известно о попытке убийства командира "Хартии" в Харькове.