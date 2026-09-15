Теракти, вибухи та замах на активіста: СБУ викрила злочинну мережу ексзаступника голови ДСНС

СБУ повідомила про підозру ексзаступнику голови ДСНС та його спільникам, які, за даними слідства, готували теракти, підпали та замах на громадського активіста. Серед іншого, вони планували підірвати будівельний кран у Чернігові та влаштувати вибух у будівлі ТЦК на Прикарпатті.

Про це повідомили у Службі безпеки України.

За даними спецслужби, до організації злочинів також причетний очільник Чернігівської обласної організації однієї з відомих політсил, який перебуває за кордоном і, як стверджує СБУ, організовував та фінансував теракти й підпали.

Проведення обшуку Фото: СБУ

У Чернігові група планувала підірвати будівельний кран біля житлового комплексу. Після вибуху кран мав впасти на багатоквартирний будинок і цивільні автомобілі, що могло призвести до численних жертв серед місцевих жителів.

Ще один теракт готували на Прикарпатті. Виконавці виготовили саморобну вибухівку на основі пластиду та електродетонаторів, яку мали закинути у вікно адміністративної будівлі ТЦК. СБУ заявила, що разом із керівництвом ТЦК та СП Івано-Франківської області провела операцію та імітувала вибух, щоб запобігти злочину.

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Затримання СБУ Фото: СБУ

За даними СБУ, після цього експосадовець ДСНС замовив підрив приватних будинків голови та двох суддів Чернігівського апеляційного суду. У 2024 році вони засудили його до семи років ув’язнення за викрадення автомобіля.

Також колишній посадовець замовив напад на місцевого активіста. За версією слідства, він доручив прострелити блогеру з Чернігівщини кінцівки та облити його сірчаною кислотою. СБУ заявила, що цей напад також вдалося попередити.

Затримання одного із підозрюваних Фото: СБУ

Фігурантам закидають підготовку і замах на теракти, замах на тяжке тілесне ушкодження, підготовку до підриву або підпалу майна суддів, а також привласнення майна в особливо великих розмірах. За цими злочинами їм може загрожувати до 15 років ув’язнення або довічне позбавлення волі.

Окремо СБУ заочно повідомила про підозру очільнику Чернігівського осередку політсили та його спільнику, які перебувають за кордоном. Їх планують оголосити в міжнародний розшук.

Нагадаємо, у Німеччині вдалося запобігти замаху на керівника компанії, яка виробляє дрони для ЗСУ. За даними ЗМІ, його планували отруїти “Новачком”.

Раніше також стало відомо про спробу вбивства командира “Хартії” у Харкові.