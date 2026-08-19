Загроза для режиму Путіна: голову німецької оборонної компанії планували отруїти "Новачком", — ЗМІ

На керівника оборонної компанії Donaustahl у Баварії, яка постачає бойові дрони в Україну, Штефана Туманна, ймовірно, готувався замах.

Так звані "витратні агенти" нібито шпигували за 39-річним генеральним директором і планували усунути його, застосувавши речовину "Новачок", повідомляє Bild.

Туманн вперше прокоментував цю інформацію в інтерв’ю, яке він дав німецькому телеканалу RTL, дотримуючись заходів обережності. Місце проведення розмови трималося в суворій таємниці.

За словами підприємця, страх за своє життя не дає йому спокою з грудня минулого року. Він фактично живе у підпіллі з того часу, як стало відомо про реальну загрозу для нього. Туманн користується послугами особистої охорони та часто змінює місце перебування.

"Я став однією з найбільших загроз для режиму Путіна в Європі", — запевнив він.

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З цієї причини він уже склав заповіт, а також заповнив декларацію про донорство органів і попередню медичну директиву, хоча, як зазначає зброяр, у його віці зазвичай не замислюєшся над такими речами. Однак інформація, зібрана та надана німецькими властями Туманну незадовго до Різдва 2025 року, не залишила йому іншого вибору.

Бізнесмен наголошує, що війна Росії проти України стала для нього "особистою війною". Підприємець розповів, що спить поруч із комп’ютером і відразу після пробудження береться до роботи. Своє протистояння з російською військовою розвідкою він назвав "дуеллю за власне життя".

Туманн дав інтерв"ю з дотриманням надзвичайних заходів безпеки

У документальному фільмі "Витратні агенти Путіна — дешеві виконавці" депутат парламенту від ХДС Бастіан Ернст пояснив, що одноразові агенти Кремля — це завербовані люди, які не входять до штату російських спецслужб. Він підтвердив інформацію про підготовку замаху.

"Інформація, якою ми володіємо, чітко свідчить, що це мало бути зроблено за допомогою "Новачка". Ніхто інший так би не вчинив. Можна припустити, хто це зробив, навіть якщо це неможливо довести", — наголосив Ернст.

Конкурент Туманна, генеральний директор Rheinmetall Армін Паппергер, також живе в умовах посиленої охорони. Ще в липні 2024 року було оприлюднено плани замаху на нього. Компанія Паппергера також постачає Україні збройові технології.

"Новачок" — це надзвичайно небезпечна нервово-паралітична речовина, яку Росія вже застосовувала у 2018 році під час замаху на колишнього російського подвійного агента Сергія Скрипаля та його доньку Юлію, а також для усунення головного ворога Путіна, опозиційного діяча Олексія Навального. Навальний пережив отруєння, але помер у російському полоні в лютому 2024 року.

Контакт навіть із дуже невеликою кількістю "Новачка" може бути смертельним.

Нагадаємо, у березні 2023 року в Греції помер чоловік, причетний до підриву складів БК у Чехії.

Також повідомлялося, що в червні цього року в Ризі було знайдено мертвим "особистого ворога Путіна".