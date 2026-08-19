На руководителя оборонной компании Donaustahl в Баварии, которая поставляет боевые дроны Украине, Штефана Туманна, предположительно готовилось покушение.

Так называемые "расходные агенты" якобы шпионили за 39-летним генеральным директором и планировали ликвидировать его с использованием вещества "Новичок", сообщает Bild.

Туманн впервые прокомментировал эту информацию в интервью, данному немецкому телеканалу RTL с соблюдением мер предосторожности. Место разгоовр адержалось в строгой секретности.

По словам предпринимателя, страх за свою жизнь преследует его с декабря прошлого года.

Он фактически живет в подполье с тех пор, как стало известно о реальной угрозе для него. Туманн пользуется услугами личной охраны и часто меняет свое местонахождение.

"Я стал одной из самых больших угроз для режима Путина в Европе", — заверил он.

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По этой причине он уже составил завещание, а также заполнил декларацию о донорстве органов и предварительную медицинскую директиву, хотя, констатирует оружейник, в его возрасте обычно не задумываешься о таких вещах.

Однако информация, собранная и представленная немецкими властями Туманну незадолго до Рождества 2025 года, не оставила ему иного выбора.

Бизнесмен подчеркивает, что война России против Украины стала для него "личной войной". Предприниматель рассказал, что спит рядом с компьютером и сразу после пробуждения приступает к работе. Свое противостояние с российской военной разведкой он назвал "дуэлью за собственную жизнь".

Туманн дал интервью с соблюдением исключительных мер безопасности

В документальном фильме "Расходные агенты Путина — дешевые исполнители" депутат парламента от ХДС Бастиан Эрнст объяснил, что одноразовые агенты Кремля — это завербованные люди, которые не входят в штат российских спецслужб. Он подтвердил информацию о готовящемся покушении.

"Имеющаяся у нас информация ясно показывает, что это должно было быть сделано с помощью "Новичка". Никто другой бы так не поступил. Можно предположить, кто это сделал, даже если это нельзя доказать", — подчеркнул Эрнст.

Конкурент Туманна, генеральный директор Rheinmetall Армин Паппергер, также живет в условиях усиленной охраны. Еще в июле 2024 года были обнародованы планы покушения на него. Компания Паппергера также поставляет Украине оружейные технологии.

"Новичок" — это крайне опасное нервно-паралитическое вещество, которое Россия уже использовала в 2018 году при покушении на бывшего российского двойного агента Сергея Скрипаля и его дочь Юлию, а также для устранения главного врага Путина, оппозиционного деятеля Алексея Навального. Навальный пережил отравление, но умер в российском плену в феврале 2024 года.

Контакт даже с очень малым количеством "Новичка" может быть смертельным.

Напомним, в марте 2023 года в Греции умер мужчина, причастный к подрыву складов БК в Чехии.

Также сообщалось, что в июне этого года в Риге найден мертвым "личный враг Путина".