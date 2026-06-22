69-летний российский журналист Григорий Нехорошев, который в 2008 году сообщил, что Владимир Путин разведется со своей тогдашней женой ради олимпийской гимнастки Алины Кабаевой, был найден мертвым в своем доме в Риге.

Тело обнаружили в пятницу, 19 июня, сообщает The Sun.

Как пишут СМИ, он якобы съел ложные опята, собранные в собственном саду, которые оказались ядовитыми. При этом Нехорошев, констатируют те, кто его знал, неплохо разбирался в грибах. Другие же считают его смерть подозрительной.

В 2008 году, будучи главредом "Московского корреспондента", журналист опубликовал информацию о тайных отношениях гимнастки и кремлевского диктатора. Газету на следующий день закрыли, а за Нехорошева принялась ФСБ. Его неоднократно допрашивали, а из Кремля ему приходили угрозы.

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"Путину несомненно демонстрировали запись Гришиного допроса, потому что на пресс-конфренции в Италии он так ответил на вопрос корреспондента о Кабаевой: "Я всегда плохо относился к тем, кто с каким-то гриппозным носом и со своими эротическими фантазиями лезет в чужую жизнь". Во время допросов Гриша был сильно простужен и у него текло из носа", — вспоминает журналист Андрей Мальгин.

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Он, опасаясь покушения, бежал из России в Латвию. В Риге жил как политический беженец последние 11 лет. Более того, Нехорошев все годы после выхода в свет его расследования называл себя "личным врагом Путина".

Друг редактора, Игорь Ватолынс, рассказал прессе, что Григорий был "полен идей и планов" до самого конца. Он виделся с журналистом-эмигрантом незадолго до его внезапной смерти.

Расследование трагедии продолжается.

Убедительных доказательств, указывающих на руку Кремляв этом деле, нет, но многие противники Путина умирали при подозрительных обстоятельствах.

Кремлевский диктатор отрицал отношения с гимнасткой на 30 лет моложе его, но действительно развелся с женой Людмилой. Он никогда публично не подтверждал эти отношения, но теперь общеизвестно, что политик встречается с бывшей олимпийской чемпионкой Кабаевой уже много лет.

У пары двое детей: Иван, 11 лет, и Владимир, 7 лет.

Григорий Нехорошев окончил факультет журналистики МГУ, работал в редакции газеты "Книжное обозрение", являлся постоянным корреспондентом Русской службы ВВС в Москве, заместителем редактора газеты "Мегаполис-Экспресс", редактором журнала "Лица", главным редактором газеты "Московский корреспондент".

Напомним, еще один враг Путина, бежавший в Великобританию бывший разведчик ФСБ Борис Карпичков, опасается за свою жизнь после как, получил пулю и угрозы убийством в конверте.

Также сообщалось, что в 2023 году Алина Кабаева намекнула, что вышла замуж за Путина.