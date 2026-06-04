Дети Путина любят "западные" мультфильмы и книги: что скрывают "дневники" их нянь, — СМИ

Для воспитания сыновей Владимира Путина и Алины Кабаевой привлекали гражданок Германии, которые не только учили детей, но и ежедневно отчитывались об их успехах и поведении. В распоряжение журналистов попали внутренние записи гувернанток, которые раскрывают детали жизни семьи, годами скрывавшейся от общественности.

Журналисты издания BILD, ссылаясь на эксклюзивную информацию от проекта "Система", ознакомились с внутренней документацией, которую вели няни сыновей Владимира Путина. В материалах содержатся детальные наблюдения за старшим сыном Иваном, начиная от его обучения и речевого развития и заканчивая привычками и увлечениями.

Опубликованные записи охватывают лето 2018 года, когда мальчику было около трех лет. Воспитательницы регулярно составляли отчеты о том, как прошел день ребенка, какие навыки он осваивал и каких результатов достигал во время занятий.

Из документов следует, что особое внимание в семье уделяли немецкому языку. Именно он стал одним из основных в процессе воспитания. В отчетах отмечалось, что Иван демонстрировал успехи во время языковых занятий, правильно строил простые фразы и постепенно расширял словарный запас. В конце некоторых записей наставницы оставляли личные комментарии и пожелания мальчику.

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Кроме занятий, в дневниках упоминаются его повседневные интересы. В частности, ребенку читали популярные немецкие детские книги, а среди любимых мультфильмов называются "В поисках Немо" и "Последний единорог". В одной из записей воспитатели зафиксировали необычное желание мальчика исполнить немецкую рождественскую песню "O Tannenbaum" посреди лета.

Также в отчетах отмечались его успехи в освоении счета. По оценкам воспитателей, в трехлетнем возрасте Иван уже мог почти без ошибок считать до 36.

По данным журналистов, в разное время за детьми Путина ухаживали по меньшей мере пять гражданок Германии. Несмотря на высокую оплату труда, которая достигала примерно 8 тысяч евро в месяц, работа предусматривала жесткие ограничения. Няни проходили многоэтапные проверки безопасности, а их жизнь фактически находилась под постоянным контролем.

Жизнь детей Путина — о чем говорится в расследовании проекта "Система"

Напомним, что в расследовании проекта "Система" журналисты раскрыли, что для воспитания сыновей Владимира Путина и Алины Кабаевой привлекались иностранные гувернантки, преимущественно из западных стран, несмотря на официальную антизападную риторику Кремля. Из утечки документов и переписок следует, что за несколько лет в семье могли работать около 20 иностранных воспитателей, которых отбирали через закрытую систему.

Основной их задачей было раннее обучение детей иностранным языкам, прежде всего английскому и немецкому, в формате полного языкового погружения. Уже с трехлетнего возраста дети имели интенсивное расписание занятий, которое сочетало язык, музыку и игровое обучение.

Кроме обучения, гувернантки выполняли функции ухода за детьми, контролировали режим дня, питание и поведение, и ежедневно фиксировали это в отчетах. В некоторых случаях занятия сочетались с бытовыми действиями, чтобы постоянно поддерживать языковую среду.

Журналисты также отмечают, что няни проживали в изолированных местах вблизи резиденций, имели ограниченное передвижение и находились под постоянными проверками. Более того, контракты предусматривали строгие требования относительно конфиденциальности, состояния здоровья и быстрого прекращения работы в случае нарушений.

Также Фокус писал, что Владимир Путин и Людмила Шкребнева были в браке с 1983 года до развода в 2013-м, однако их отношения, по словам отдельных источников, якобы были сложными еще с первых лет совместной жизни. Также в некоторых свидетельствах упоминается, что Людмила могла критически относиться к мужу и неоднократно выражала недовольство их браком.

Кроме того, в 2025 году сообщалось, что Елизавета Кривоногих, вероятная внебрачная дочь Владимира Путина, работает в художественной галерее в Париже, где выставляют работы российских и украинских художников, выступающих против войны. По словам журналистки Анастасии Родионовой, она якобы работает куратором выставок в этом пространстве, однако эти данные официально не подтверждены.