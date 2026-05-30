Мечтала о разводе с первых дней: бывшая жена Путина поделилась подробностями семейной жизни

В июле 1983 года Владимир Путин женился на уроженке Калининграда Людмиле Шкребневой, а в 2013 году они развелись по обоюдному согласию. Однако, как утверждается, уже на второй день после свадьбы Людмила Путина хотела бросить мужа.

Людмила Шкребнева три с половиной года "бегала" за Путиным, пока он на ней не женился. Об этом пишет издание "Гордон".

По словам бывшего советского разведчика, писателя Сергея Жирнова, живущего во Франции, один из приятелей Путина "по большому блату" достал четыре билета на концерт Аркадия Райкина и пошел туда со знакомой, которая взяла с собой подругу, стюардессу "Аэрофлота" Людмилу.

Она влюбилась в Путина и ухаживала за ним три с половиной года, а тот избегал ее и на полтора часа опаздывал на встречи.

Владимир и Людмила Путины

При этом бывший российский банкир Сергей Пугачев, также живущий во Франции, рассказал, что Людмила Путина хотела бросить мужа уже на второй день после бракосочетания, акцентируя на его странностях, которые реализуется в нестандартных пристрастиях.

К примеру, в 2006 году во время прогулки по территории Кремля Путин подошел к незнакомому мальчику, задрал ему майку и поцеловал в живот. Также на встрече со школьниками Путин шутил о "резиновой попе", напомнил Пугачев.

В свою очередь политический обозреватель, телеведущий Евгений Киселев отмечал, что у четы были "сложные отношения". Еще до того, как Путин стал президентом, политтехнологи обсуждали, не следует ли ему развестись.

Людмила Путина, считает Кисилев, презрительно относилась к своему мужу. В частности, прочитав книгу "От первого лица", в которую вошли воспоминания людей, знавших главу Кремля в разные периоды жизни, она нелицеприятно высказалась о Путине своей подруге.

"Ну что ж, раньше только я знала, что он идиот, а теперь вся страна будет знать", — процитировал Людмилу Путину Киселев, уточнив, что вместо "идиота" было употреблено значительно более крепкое слово.

Польская писательница и журналистка Кристина Курчаб-Редлих, исследовавшая биографию Путина, считает, что тот "насиловал свою жену словами". Во времена жизни в ГДР, числясь сотрудником Дома советско-германской дружбы в Дрездене, Владимир Путин никогда не помогал своей супруге и лишь критиковал ее.

Канцлер Германии Ангела Меркель с мужем и Владимир Путин с женой Людмилой 6 июня 2007 года

Со временем Путин от словесного насилия перешел к рукоприкладству, рассказывал Пугачев.

"Нельзя ему пить. Ты понимаешь, какой он садист? Сейчас выпьет – начнет щипать, давить, какие-то приемы дзюдо на мне показывать. Я потом неделю в синяках хожу", – пересказал Пугачев разговор с женой Путина, с которым он иногда выпивал.

Напомним, в 2023 году стало известно, что экс-жена Путина, вышедшая замуж за бизнесмена Артура Очеретного, обогатилась на войне РФ против Украины.

Также Фокус писал, что экс-супруга Путина к 2024 году скупила в Европе недвижимости на 600 млн рублей, больше всего во Франции, Испании и Швейцарии.

Кроме того, журналисты выяснили, где живут сыновья Путина от Алины Кабаевой Иван и Владимир. По документам они Спиридоновы.